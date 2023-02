Esposo de Yuridia arremete contra "Ventaneando"

COMUNICADO

Ahora, y tras darse a conocer un comunicado de la Secretaría de Gobernación en el que condenan los comentarios hechos por la conductora, es Matías Aranda, esposo de Yuridia, quien ha salido a su defensa y a través de las redes sociales se expresó sobre esta lamentable situación.

El argentino publicó un extenso mensaje en sus historias de Instagram con el que dejó muy clara su postura respecto al programa de espectáculos; además reveló que lo que la intérprete de "Cobarde" se ha animado a contar es sólo una parte del infierno que vivió por mucho tiempo, pues hay mucho más allá en esta historia.

"Años haciéndole daño y ella siempre callando, lo único que hacían es intentar perjudicarla. La vida al fin y al cabo pone a la gente en su lugar y llegó el momento", escribió.

Matías también se dijo orgulloso de su esposa por haber alzado la voz y aseguró que si ella encuentra la paz hablando de lo que ha sufrido, él está dispuesto a apoyarla en todo: "No se trata de guerras, sólo de no callar más. Hay mucha más información que falta. Me considero una persona que no tiene problemas con nadie, pero tuve que callar mucho. No pretendo hablar, pero sí mencionar que lo que ella habla es más grande de lo que muchos piensan", agregó.

Por último, destacó que Yuridia se encuentra bien y agradeció a todos los fans y a las personas que les han demostrado su apoyo, sobre todo a quienes han propiciado que los temas de salud mental y respeto hacía los cuerpos ajenos sean algo importante hoy en día.