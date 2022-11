Especulan que fue suicidio

El pasado jueves 10 de septiembre, algunas personas del mundo del espectáculo dedicaron mensajes de despedida a Iriarte, el hijo más chico de la comunicadora.

Sería Grupo Formula, empresa donde Maxine labora desde hace décadas, donde se daría la primicia.

"El Consejo de Administración de Grupo Fórmula, colaboradores y la Familia Azcárraga Romandía expresan su más sentido pésame a la familia Iriarte Woodside y a nuestra querida Maxine, por el sensible fallecimiento de Alejandro Iriarte Woodside. Descanse en Paz", escribieron en sus redes.

¿INFARTO?

Luego de esto, la conductora Ana María Alvarado confirmó que el motivo del fallecimiento fue un infarto, sin embargo, horas más tarde el periodista Carlos Jiménez publicó en su cuenta de Twitter que la Fiscalía en Álvaro Obregón había abierto una indagatoria por homicidio.

"Alejandro Iriarte estaba en su cama, con una lesión en la cabeza. Junto a él hallaron una pistola y un cartucho percutido", se leyó, por lo que se especuló pudo tratarse de un suicidio.

Asimismo, previo a la muerte, algunas personas se percataron de que el hombre se había despedido y cerrado sus redes sociales, lo que aumentó aún más las dudas.

"A todos durante tantos años, les agradezco muchísimo las muestras de cariño. Por causas de fuerza mayor voy a cerrar todas mis redes sociales. Ha sido una aventura increíble, pero todo tiene un fin y hoy me corresponde a mí decirles adiós. Gracias, mil gracias", publicó.

NO SE PERCATARON DE SU TRISTEZA

Fue la propia conductora María Alvarado, del matutino "Sale el Sol", quien dijo que Iriarte estaba pasando por un mal momento al no tener a sus hijos cerca: "Él se sentía solo", y agregó que en su familia nadie sabía que estaba pasando por una fuerte depresión: "Nadie imaginó a qué grado, eso es lo terrible de la depresión, por eso obviamente Maxine y su familia están muy tristes porque obvio no se dieron cuenta de que tan mal la estaba pasando", contó en "Chisme No Like".

Por otra parte, la colaboradora de Maxine dijo le molestaba que a raíz del mensaje que Alejandro colgó en sus redes sociales se levantaran suposiciones.

"Me molestan mucho las especulaciones que existen, por un mensaje que él puso en redes sociales despidiéndose, lo importante aquí no es ¿qué pasó, cómo pasó? Lo importante es que perdió un hijo", externó.

Hasta el momento Woodside no ha negado ni confirmado lo dicho por los comunicadores, sin embargo, Álvarado agregó que sigue tratando de reponerse ante la fuerte noticia.