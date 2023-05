Descubre el mundo

El cineasta Luis Estrada siempre lo tuvo claro: su más reciente filme, ¡Que Viva México!, sería su gran fracaso o un éxito, pero desde su estreno en Netflix, el 11 de mayo, ocurrió lo segundo.

Hasta hoy es la película mexicana con la mejor apertura en la plataforma, con 14 días en el número uno en México (superando al éxito The Mother, con Jennifer Lopez), y rebasa 20 millones 340 mil horas de visionado del 15 al 21 de mayo, además de ser top 10 en 33 países, como Estados Unidos, España, Grecia, Arabia Saudita y Taiwán.

Lo destacable es que estos números se alcanzaron sin publicidad por parte de la compañía de streaming, a la que Estrada compró los derechos de exhibición comercial para estrenarla en cines el pasado 23 de marzo.

"Yo no puedo hablar por Netflix, sería bueno que ellos den su punto de vista, pero ellos sabrán por qué hacen las cosas y qué estrategias siguen y cómo las siguen. Yo tenía la certeza de que en México la película iba a ser una bomba, pero nunca, ni en el mejor de mis sueños, imaginé que pudiera tener un impacto global como el que está teniendo.

"Y lo que es más paradójico es que mis mismos amigos y socios de Netflix no imaginaron que la película iba a ser vista con mucho interés en países tan insólitos en Europa como Croacia, Serbia, en fin... que dan un panorama que no esperábamos nadie, de verdad, lo que me hace muy feliz", cuenta el realizador .