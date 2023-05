Cristian Castro reaparece con nuevo tono de cabello

Sin embargo, en los últimos tiempos Cristian Castro se ha vuelto noticia por sus cambios de looks, y no por su talento. Ahora el hijo de Verónica Castro sorprendió a muchos con su nuevo color de cabello.

¿Qué color de cabello tiene ahora Cristian Castro?

Recientemente Cristian Castro se presentó en el Movistar Arena de Chile con su gira internacional "The Hits", y sorprendió a todas sus fanáticas con su cabello color naranja.

Este color sorprendió ya que horas antes se lo había visto cruzar el Paso Cristo Redentor (el cual une Argentina con Chile) con su cabello platinado. La imagen del artista se viralizó por que era él quien manejaba el coche y no un chofer, y por eso se sabía que color de cabello llevaba hasta el momento.

Es por ello que cuando se lo vio subir al escenario con el cabello naranja, muchas de sus seguidoras se sorprendieron. Sin embargo, sus seguidoras aseguraron que no les importa qué color de cabello luzca Castro, ya que su talento está por encima de ello.

"Pues no necesita nada más que su voz", "Es una de las mejores voces masculinas mexicanas, pero lo prefiero rubio", "Con la voz que tiene, él no necesita hacerse eso", "Se pinte o no el cabello, tiene una tremenda voz y su talento es indiscutible", "Su talento está por encima del look", "Mientras siga cantando como lo hace, que se lo pinte como quiera", son solo algunos de los comentarios que se leen en las redes sociales sobre el color de cabello de Cristian Castro.

¿Cristian Castro lanzará un nuevo disco?

Todo indica que el hijo de Verónica Castro se encuentra trabajando en un nuevo material discográfico, el cual podría llegar a contener 20 temas inéditos.