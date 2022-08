Celebran 53 años de Angélica Rivera, entre polémicas

La mayor de las hijas de "La Gaviota" compartió en sus historias de Instagram una imagen junto a su mamá, acompañada de "Feliz cumple @angelicarivershoficial", mientras que Fernanda subió un par de fotos de la ex Primera Dama.

"Feliz cumpleaños a mi superhéroe. Gracias por tanto, madre", fue el texto escrito por Fernanda Castro, al lado de una imagen donde aparece ella de bebé mientras la actriz, de joven, la carga.

Entre fiesta y fiesta... el escándalo

Sin embargo, no todo parece ser felicidad en la vida de Angélica Rivera, ex esposa de Enrique Peña Nieto, pues recientemente se dio a conocer que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) rastreó las cuentas de la actriz como parte de la investigación sobre operaciones y patrimonio del ex presidente de México.

La investigación de la UIF, a la que Grupo REFORMA tuvo acceso, revela que "La Gaviota" y familiares de la ex Primera Dama, utilizaron al menos tres tarjetas de crédito American Express con las cuales acumularon retiros y pagos por más de 112 millones de pesos, de 2013 a 2019.

En una de las tarjetas, Angélica Rivera "consumió" 10 millones 453 mil pesos, de 2013 a 2017; en otra, su hermana, Adriana Rivera Hurtado, hizo retiros por 27 millones 90 mil 859 pesos, entre 2017 y 2019.