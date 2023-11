Joaquín Moxica, un Rayado campeón de goleo

MONTERREY, NL.-El delantero de Rayados, Joaquín Moxica, quien recientemente hizo su debut con el primer equipo, se coronó campeón de goleo del Torneo Apertura 2023 de la categoría Sub 18.

El cuadro albiazul consiguió su pase a la Liguilla, en parte, gracias a los 11 goles que anotó el regiomontano de 17 años.

Moxica juega en las Fuerzas Básicas del Monterrey desde el Torneo Apertura 2021, cuando se incorporó al equipo Sub 16. En esa categoría marcó 29 goles en 56 partidos de Fase Regular y Liguilla.

Durante el Clausura 2023, Moxica alternó entre los equipos Sub 16, Sub 18 y Sub 20. Con los menores hizo 8 goles en 6 partidos, mientras que con la Sub 18 hizo un tanto en 4 juegos; en la Sub 20 apenas disputó nueve minutos en un encuentro.

Moxica debutó en el presente Apertura 2023 con el primer equipo, cuando participó 15 minutos en el duelo de la Jornada 16 contra el Pachuca.

Rayados Sub 18 enfrentará al América

En la Liguilla del Apertura 2023, Rayados se medirá al América, siendo el duelo de ida este miércoles en Coapa y la vuelta el sábado en El Barrial.

El equipo Sub 18 del Monterrey es el campeón defensor de la categoría.