David Beckham cautiva en visita a Monterrey

David Beckham anotó un golazo ayer en su paso por Monterrey, y no precisamente en una cancha de futbol, sino en un restaurante de San Pedro a donde acudió a comer y repartió autógrafos, selfies y muchas sonrisas.

El ex futbolista británico, de 48 años, considerado una leyenda en el Manchester United, visitó la Ciudad para asistir al partido entre los Rayados de Monterrey y el Inter de Miami, equipo del que es copropietario, que anoche se enfrentaron en cuartos de final de la Copa de Campeones de la Concacaf 2024.

Su deslumbrante personalidad conquistó por igual a niños y jóvenes, hombres y mujeres, que quedaron encantados por su humildad y carisma.

El astro deportivo también sorprendió al entrar hasta la cocina del restaurante Gallo 71 para agradecer a todo el staff y tomarse fotografías con los asombrados empleados. Incluso el mismo Beckham compartió en sus redes sociales la imagen que el establecimiento posteó del cálido encuentro.

"Gracias for the amazing meal", escribió el británico en su post, agregando corazones con los colores de la Bandera mexicana.





Firmas y selfies

Al terminar de comer, Beckham aceptó firmar playeras y posar para la foto de niños que se acercaron a su mesa, que rápidamente se vio rodeada de jóvenes y adultos alborotados por la presencia del astro.

"Estuvo bien padre conocerlo, nada mal se portó", contó Eric Olivas, de 16 años, a quien el ex futbolista le autografió su jersey. "Vi que se fue hasta la cocina a tomarse fotos con los empleados y todos se juntaron".

Beckham llegó al restaurante a las 15:10 horas, acompañado por sus hijos Brooklyn y Cruz. Su gusto por la comida mexicana y, sobre todo, el picante quedaron más que comprobados en esta visita, que concluyó pasadas las 17:00 horas.

"Estuvo alrededor de dos horas y media, casi tres. Probó nuestro platillo insignia: le encantó el filete Chemita, los tacos de filete con tuétano, comió ceviche de atún, chicharrón de ribeye y la ensalada de alcachofa", informó Pepe Ortiz, gerente del restaurante.

"También pidieron dos veces el pulpo. Lo que más me llamó la atención es que me dijo: 'A mí me gusta el picante'", agregó Ortiz, quien comentó que le ofrecieron una salsa de piquín "súper picosa".

"Él me pidió tres botes de salsa para llevar. También se llevó nuestra salsa secreta de habanero con pepita. Es bueno para el picante".

El esposo de la diseñadora británica Victoria Beckham también desató suspiros entre las regias que corrieron con la suerte de tenerlo cerca.

"Es alto, guapo, muy bronceado, muy bien peinado... y olía muy bien", expresó Maggy Toledo, de 21 años.

Al exterior del establecimiento ya habían llegado docenas de fans que al verlo salir lo rodearon y "escoltaron" hasta que pudo subir al vehículo que lo esperaba.

"La verdad fue muy lindo", narró Toledo. "Lo tuve al lado de mí toda la caminata (a la salida del restaurante) porque me llevó entre su seguridad. Yo estaba a un lado de él, de hecho me dijo en español: 'mucho cuidado'. Yo le dije: 'ay, perdón', y dijo: 'no pasa nada'".

Esta chica, sin embargo, no fue la única emocionada al ver a la estrella del futbol.

"Fue increíble conocerlo, pero lo más padre es que está guapísimo... ¡hermoso!", dijo efusiva Fernanda Jaime, fan de Torreón que acudió a conocerlo.

"Es súper amable. Lo vi muy accesible con los niños, nada sangrón. Yo me tomé foto con él".

Aunque los Beckham llegaron al restaurante acompañados de personal de seguridad, los fans pudieron acercarse después de que comió.

"Fue muy bonita experiencia conocerlo porque la verdad que sí quiso convivir con sus fans y tomarse foto con quien pudiera, aunque yo no alcancé a voltear la cámara", compartió Andrea Ortiz.

Buenos dias para to... es lo peor fabi hoy no hay buenos días, solo para el verdadero goat Sir David Beckhampic.twitter.com/xqOZLfLkyr — (@crljosbn) April 11, 2024

Por la grata impresión que causó entre los seguidores reunidos afuera del lugar, Beckham logró otra de sus conquistas fuera de la cancha.

"Me quedé impresionada. Le doy su 10, increíble persona, de todo", agregó Fernanda.

Beckham, quien creció en una familia modesta, ha logrado levantar un imperio en el futbol y es copropietario del equipo Inter de Miami, donde juega el astro argentino Lionel Messi.