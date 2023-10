Michael Bublé, encantador

Monterrey, N.L.

El romance entre Michael Bublé y los regios sigue más vivo que nunca.

Así lo atestiguaron la noche del 4 de octubre los 12 mil 500 asistentes (cifra oficial) al Higher Tour que el cantante presentó en la Arena Monterrey.

El tour comparte el título de su onceavo álbum de estudio, por el que fue acreedor del Grammy de Pop Álbum Tradicional en febrero de este año. El quinto de su carrera.

ROMÁNTICA VELADA

Bublé arrancó la velada musical a las 21:19 horas con el tema "Feeling Good", de su álbum It´s Time (2005).

Vestido de forma impecable con un traje azul, el público lo recibió entre gritos y aplausos, que se mantuvieron vivos durante la mágica noche.

Su segundo tema de la noche fue "Haven´t Met You Yet", primer sencillo de su disco Crazy Love (2009), compuesta para su esposa Luisana Lopilato cuando se encontraban saliendo, y el público se puso de pie.

MUY SIMPÁTICO

"¿Qué pasó Monterrey? Olé, olé, olé", grito y pidió que le contestaran: "Bublé, Bublé, Bublé".

"Tengo un gran ego", bromeó.

Juguetón y simpático, el cantante habló en español y conquistó con sus bromas.

Habló de lo sexy que es Luis Miguel, de que México es el mejor país del mundo y de que le gusta practicar español por sus hijos: tiene cuatro con Lopilato.

"No es un concierto. No es un show. Es una fiesta", agregó.

SALUDA DE MANO A FANS

"L-O-V-E" puso a la gente a cantar y durante "Such a Night", le dio la mano a los fans que se encontraban al final de una larga pasarela que formaba parte de su escenario, actividad que repitió varias veces durante la noche.

En "Sway" inició la canción en español, y en "When You´re Smiling (The Whole World Smiles With You)" subió a bailar con su banda, conformada por dos docenas de músicos, algunos de ellos locales.

"Home" y "Everything" dos de sus temas más famosos, fueron de los más aplaudidos, así como el cover de los Bee Gees, "To Love Somebody".

HOMENAJE AL REY

"Fever" dio paso a un homenaje a Elvis Presley, su cantante favorito, e incluyó "Trouble", "Burning Love"y "Can´t Help Falling in Love".

Al tomar una guitarra tocó unas estrofas de "Cucurrucucú Paloma".

El cantante se despidió por primera vez con "It´s a Beautiful Day", y regresó con "Cry Me a River" y "Always On My Mind", para despedirse al filo de las 22:55 horas.

TAMBIÉN VA A CDMX

El Higher Tour arrancó en agosto del 2022 y concluirá la próxima semana en la Ciudad de México.