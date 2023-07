Era infeliz en ´The Office´

Ciudad de México

Rainn Wilson declaró en una entrevista realizada en el podcast "Bill Maher´s Club Random", de YouTube, no sentirse feliz con haber estado en The Office interpretando al icónico personaje Dwight Schrute, pues piensa que su papel ahí lo encasilló en ser conocido sólo por su rol en la exitosa serie de TV.

En la entrevista, Wilson reveló sentirse preocupado por su carrera, pese a su buen índice de popularidad por el éxito de la serie de televisión.

"Estuve muy infeliz por varios años porque no me parecía suficiente y quería cientos, miles y millones y yo sólo era una estrella de TV, pero yo quería ser una estrella de cine", dijo.





Según declaró en la entrevista, estaba en un show exitoso, nominado a los Emmy cada año, al lado de grandes escritores y directores, trabajando con actores como Steve Carrell, John Krasinski y Jenna Fisher, pero él no lo disfrutaba.

Wilson se cuestionó por qué no era una estrella de cine, comparándose con Jack Black y Will Ferrell y se preguntó por qué no tenía una carrera cinematográfica, pues el actor dijo en otra entrevista que quiere que su carrera sea recordada por un papel diferente al desempeñado en The Office.