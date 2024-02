Da Bad Bunny show en Las Vegas ¡con música clásica!

Las Vegas, Estados Unidos

Contrario a lo que todos los fans esperaban, el show no sólo inició con este cambio sonoro, sino que siguió interpretando varios de sus éxitos acompañado de una orquesta.

El cantante inició su show con "Nadie Sabe" para dar paso a "Mónaco" un tema que se ha convertido en éxito de las redes sociales y que fue acompañado por música clásica.

"El Conejo Malo" cautivó a sus seguidores a pesar de aparecer después de la quinta canción con un caballo, haciendo caso omiso a las críticas de organizaciones como Peta. "Definitivamente no 'estamos bien' con este acto irresponsable. Bad Bunny ¿Te parece buena idea exponer a un caballo a los ruidos, luces, niebla y los gritos de miles de personas? El caballo se ve estresado y claramente NO QUIERE ESTAR AHÍ. Por favor, no incluyas animales en tus conciertos. Ellos solo quieren vivir en paz, y no ser usados para tu espectáculo", escribió la organización.

Las críticas no le importaron al cantante, quien siguió su paso con un show enfocado en sus inicios, en el trap acompañado de música clásica. Éxitos como "Tu no Metes Cabra" y "Chambea" pusieron a cantar a más de 21 mil personas que iban vestidas con sombreros norteños haciendo alusión al video "Un x100to" que hizo en colaboración con Grupo Frontera.

El intérprete de "Ojitos Lindos" no dejó el perreo y presentó temas como "Safaera", "Efecto" y "La Santa" que lo han convertido en uno de los artistas más conocidos en todos los tiempos, incluso fue comparado con el Rey del Pop, Michael Jackson.

Claudia, de 27 años, quien radica en Las Vegas, comentó que ella se siente honrada de ser latina al ver cómo Bad Bunny ha conquistado al mundo.

"Los latinos necesitamos identificarnos, y qué mejor que con un cantante que entiende nuestras raíces y que no se avergüenza de ellas", comentó.

Fuentes cercanas a Bad Bunny aseguran que muy pronto podría hacer una gira por Latinoamérica.