Serán honrados en GIFF

Ciudad de México

En su edición 26, el Festival Internacional de Cine de Guanajuato homenajeará al director Luis Estrada, a la actriz Arcelia Ramírez, a la productora Tita Lombardo y a la música Joan Báez.

El director de cintas como El Infierno y La Ley de Herodes recibirá la medalla de la Filmoteca de la UNAM y dará una clase magistral en León, Guanajuato, una de las tres sedes del encuentro fílmico.

"Siempre he pensado que estos homenajes se dan cuando alguien está al final de su carrera, espero que este no sea el caso", bromeó Estrada a través de un video, pues por trabajo no pudo asistir presencialmente.

LE EMOCIONA

Ramírez y Lombardo se dijeron emocionadas porque quieren hablar del disfrute que les han supuesto sus carreras, así como compartir las dificultades que ha enfrentado, lo cual realizarán en una conferencia magistral en Irapuato.

La intérprete de temas como "Diamonds and Rust" y "The Night They Drove Old Dixie Down", presentará el documental Joan Baez: I am a Noise, que tiene su estreno latinoamericano en el festival.

El GIFF arrancará actividades el 20 de julio en León, donde se presentará la cinta más reciente de Amat Escalante, Perdidos en la Noche, que hace semanas fue presentada en Cannes. Las actividades en aquella ciudad serán hasta el 23 de julio, para seguir en San Miguel de Allende del 24 al 27 y en Irapuato del 28 al 31.

IA TEMA DE INTERÉS

La inteligencia artificial será uno de los temas principales en esta edición, donde se desarrollará un foro con plenarias, mesas de trabajo y talleres para discutir sobre la integración de este elemento en el cine y los riesgos que supone para la industria, lo que se realizará 21 y 22 de julio en León.

Incluso la directora del GIFF, Sarah Hoch, detalló que en toda la organización y de esta edición recurrieron a la inteligencia artificial, que les permitió hacer de forma más eficiente videos, carteles y hasta el diseño de la ropa que portará, como ejemplo de los alcances que tiene la tecnología.

El encuentro también ofertará funciones de filmes de terror en panteones en las tres sedes y la proyección de Transformers en el estadio Domingo Santana de León.

MUCHO POR VER

Este año la programación del festival se conforma de 201 películas, incluidos 37 estrenos mundiales y 53 mexicanos.