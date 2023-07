Debuta en el doblaje

Ciudad de México

Consolidada como "La Reina del TikTok", Erika Buenfil dice que ha tenido un acercamiento orgánico con las nuevas generaciones.

Sin soltar su carrera como actriz, la regiomontana decidió incursionar en el doblaje dándole voz a la nube Gale en la nueva película de Disney y Pixar, "Elementos", la cual se estrena en cines a partir del 22 de junio.

"Nunca había hecho el doblaje de una muñequita y estoy muy emocionada. Quiero seguir haciendo más, me quedó un rico sabor de boca. Uno como actor tiene que aprender a hacer de todo".

GRATA EXPERIENCIA

"De por sí la película es muy linda, tierna y amable. Quiero volver a experimentar otro personaje y volver a doblar. Me queda una linda experiencia, siempre me voy a acordar y ahí quedará la huella", dijo Buenfil en entrevista.

A sus 59 años, la actriz aceptó prestarle su voz a Gale porque la película tiene mensajes que van de acuerdo con la imagen que le gusta manejar, ya que refleja mensajes como la familia, luchar por tus sueños y la entrega del amor.

"Es como un perfil que a mí me ha gustado dar siempre: pro familia, pro amor, positivo y divertido. La película va con mi carrera. No es una película violenta ni agresiva. Mi personaje no es una villana horrenda. Es un personaje adorable y tengo color lindo", aseguró.

MUCHO COLOR

Gale es una nube con tonalidades rosas y moradas, ojos con pestañas grandes, sombras azules, cejas púrpura y una sonrisa enorme.

Aún cuando tuvo que ceñirse al guion, Buenfil trató de imprimirle su propio sello con algunas características de su personalidad.

La actriz describe a su personaje con muchos matices en su carácter para lo bueno y lo malo. Se enoja, ríe, grita, es efusiva, simpática y chistosa, apasionada con el juego, sabe querer bonito a los chicos (Ember y Wade) y los ayuda.

En "Elementos", Ember y su familia representan al fuego. Sus papás harían cualquier cosa para protegerla. Su mamá tiene el don de oler el amor, y aunque no está muy de acuerdo de su relación con Wade, quien es agua, la apoya. Buenfil se identificó de cierta manera con la historia.