Se lanza contra Sergio Mayer

Mori llegó de Argentina para convivir con su hija y defenderse de los señalamientos de su ex, quien aseguró que procederá legalmente en contra de él porque no se ha hecho responsable económicamente de Mila, la hija que tienen en común.

El hijo de Bárbara Mori y Sergio Mayer negó la versión de Subtil y aseguró que sí es un papá responsable, además, advirtió que pronto se "iba a saber todo".

AL TÚ POR TÚ

Al parecer esto no le gustó a Natalia y le respondió con un mensaje en el que también menciona a Sergio Mayer, "El futuro presidente de México", escribió la modelo brasileña.

"Qué bueno que se van a enterar de todo, me parece vergonzoso que quieras huir de tu obligación y que tu padre, ´el futuro presidente de México´ te apoye con esa barbaridad. Imagínate que esa persona que quiere cuidar el país le parezca justo que me dé ´algo´ y no lo que mande la ley", se lee en el inicio de su mensaje.

Natalia Subtil dejó entrever que Mori le suele mandar regalos a su hija, creyendo que con eso cubre su responsabilidad.

"Lo que me gustaría es hacer conciencia a todas las madres solteras de los derechos de sus hijos. Y no los regalitos que a veces llegan y creen que con eso ya es más que suficiente".

NO SE CALMAN LAS COSAS

Parecía que las cosas se habían calmado entre Mori y Subtil, pero tal parece que no; hace unas horas Sergio posteó en sus redes un video en el que aparece conviviendo con su hija Mila.

Contrario a lo que asegura la modelo brasileña, hace unos días Sergio Mayer aseguró a que su nieta y su hijo siempre tendrán su apoyo, y enfatizó que si su hijo no estaba cumpliendo con sus obligaciones tendrían que haber consecuencias.