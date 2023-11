Desea Emily Ratajkowski escribir libro sobre el divorcio

CIUDAD DE MÉXICO.-La supermodelo Emily Ratajkowski externó sus intenciones de volver a tomar la pluma para escribir un libro sobre los divorcios de mujeres jóvenes.

En entrevista con la revista Vogue Australia, la famosa confesó que no comprende la poca existencia de libros que retraten los matrimonios fallidos, por lo que ve en ese tópico una oportunidad para hablar sobre ello y así aminorar el tabú en relación a los divorcios de parejas jóvenes.

"No puedo creer que no haya más libros sobre el fracaso de los primeros matrimonios. He leído mucha literatura sobre el divorcio, pero tiende a tratar sobre familias que terminan después de que los hijos crecen.

"Creo que muchas mujeres se están divorciando a edades más tempranas, y es un tabú y hay un gran estigma en torno a ello. Pero, en última instancia, nuestro mundo ha cambiado mucho porque las mujeres ganan, si no la misma cantidad de dinero, más dinero que sus parejas. Y luego también llevar la carga de las responsabilidades emocionales y físicas, el trabajo en casa.

Para la modelo, el matrimonio en ocasiones no es un trato justo, por lo que no debería ser algo vergonzoso de contar. Em Rata debutó como escritora en 2022 con su ensayo "Mi Cuerpo", donde profundizó cómo una mujer puede alcanzar el éxito a través de su imagen.

La aclamada modelo se divorció en verano de 2022 tras cuatro años de matrimonio con Sebastian Bear-McClard, quien es el padre de su hijo Sylvester.