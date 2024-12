Por: Agencia Reforma

Elton John reveló que perdió la vista después de una grave infección, reportó la BBC.

El cantante de "Rocket Man" organizó anoche una gala benéfica de The Devil Wears Prada: The Musical en el Dominion Theatre del West End de Londres, como parte de su fundación que lucha contra el Sida.

"Como algunos de ustedes saben, he tenido problemas y ahora he perdido la vista. No he podido ver la representación, pero he disfrutado escuchándola", comentó al público.

El ganador de un Grammy también dio las gracias a su marido, David Furnish, por ayudarle durante todo el proceso.

"A mi marido, que ha sido mi roca, porque no he podido venir a muchos de los preestrenos porque, como sabes, he perdido la vista, así que me cuesta verlo, pero me encanta escucharlo", continuó John, como se puede ver en un clip publicado en TikTok.

En el video, también se observa a Elton, de 77 años, con una buena actitud y en su discurso voltea a ver a las personas a las que nombra, aunque no está claro si ya estaba ensayado o tenían lugares específicos en el escenario para que él supiera su posición.