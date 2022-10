Elon Musk visita Nuevo León

De manera extraoficial se supo que, luego de reunirse el sábado con la pareja, el magnate texano planea instalar, en el municipio de Santa Catarina, una planta ensambladora de coches eléctricos Tesla, empresa de la cuál es también dueño fundador.

En la página Teslarati, medio en el que se difunden las actividades de las compañías de Musk, se mencionó únicamente que el empresario viajó el fin de semana a la entidad, para reunirse con el mandatario y su esposa.

En fotos difundidas en la nota se menciona que el millonario se reunió con el subsecretario de Inversiones de la entidad, Emanuel Loo, y con Mariana Rodríguez.

En declaraciones que dio a Multimedios el secretario de Economía del estado, Iván Rodríguez, dijo que no puede revelar detalles de la visita de Musk, pues firmó un acuerdo de confidencialidad .

"No sabemos todavía, no podemos hablar de eso, no sabemos, estamos viendo todavía y analizando, obviamente es una inversión para bien. No podemos realmente hablar más de ese tema, porque tenemos un convenio de confidencialidad. No sabemos realmente más información", dijo.