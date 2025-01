Tras su arresto en ´El Torito´, Alfredo Adame fue por tacos

Por: El Universal

Enero 04, 2025

Alfredo Adame tomó con buen humor el arresto voluntario que tuvo que llevar a cabo en "El Torito", luego de que la jueza lo sancionara por agredir verbalmente a un periodista, como él mismo dio a conocer; tras cumplir con la penalización, el conductor se dirigió, visiblemente hambriento, a una taquería cercana a las inmediaciones del centro de reclusión para alimentarse.

Algunos medios se dieron cita en las inmediaciones del Centro de Sanciones Administrativas y de Integración Social de la Ciudad de México, mejor conocido como "Torito", esto fue debido a que fue el propio Adame informó, a través de sus redes sociales, en dónde se encontraría.

El conductor acudió a las instalaciones, ubicadas en la colonia Huichapan Tacuba, en la alcaldía Miguel Hidalgo, para cumplir con una sanción impuesta por la jueza, de acuerdo con lo que indicó este jueves por la mañana, a través de una historia en su cuenta de Instagram.

"¿Qué tal, amigos?, ¡buenos días!, no me lo van a creer a dónde voy, voy al Centro de Reclusión Temporal, llamado el Torito, aquí en la Ciudad de México, me tengo que meter seis horas porque le menté la madre a un periodista".

Extraoficialmente, se ha señalado que Adame se refería a Gustavo Adolfo Infante.

Su arresto -detalló el conductor- fue voluntario, motivo por el que fue él mismo quien entró al centro, sin necesidad de ser procedido por ningún oficial.

"La jueza me puso seis horas de arresto, entonces, ahorita tengo que ir voluntariamente a meterme seis horas al Torito; bueno, si no escuchan de mí en la mañana, hasta la tarde me comunico, voy de recluso al Torito", dijo sonriente.

Tras cumplir con su sanción, varios integrantes de la prensa nacional lo esperaban a las afueras del Centro; Adame fue captado con prisa abandonando el Torito y dirigiéndose a una taquería, ubicada en la misma calle, pues expresó que, tras cumplir con las horas de reclusión, se encontraba con gran apetito.

"¿No quieren un refresco u algo?, es que no desayuné, ¿ya está abierto?, ¿ya hay servicio?", preguntó al taquero, quien con una respuesta afirmativa invitó al famoso pasar al local.