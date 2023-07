Dejará el rock

Ciudad de México

Rod Stewart declaró en una entrevista con BBC Breakfast que, al terminar su gira 2023 le dará un descanso temporal a su estilo de música habitual, que es el rock, y se adentrará en el género del swing para su próximo álbum, en colaboración con el pianista Jools Holland.

NO ES UN RETIRO

Este álbum, que saldrá a la luz el siguiente año, no cuenta con un nombre, pero se espera que llegue el primer semestre del 2024. El cantante reiteró que esto no se trata de un retiro de la música.

"Acabo de hacer un álbum de swing con Jools Holland que saldrá el próximo año, así que quiero ir en esa dirección. Sólo quiero dejar atrás todo el rock ´n´ roll, tal vez por un tiempo", dijo.





MEJOR QUE NUNCA

El intérprete de "I Don´t Want to Talk About I" estuvo recientemente en el país causando furor entre sus seguidores, pues cantó más de 20 temas y demostró que es un gran bailarín.

Durante la entrevista, Rod Stewart también comentó sus experiencias ocurridas durante el mes de febrero. Más específicamente su disgusto ante los "ridículos" tiempos de espera en hospitales para la aplicación de resonancias magnéticas.

Con la finalidad de ayudar pagó las resonancias de un día en el hospital y así logró apoyar a alrededor de 20 pacientes del hospital Princess Alexandra, con la finalidad de exponer el que todas las personas deben tener una mejor seguridad médica.

NO SE VA...SóLO CAMBIA

