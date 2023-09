El infierno que vivió la actriz Silvina Luna tras cirugía estética

CIUDAD DE MÉXICO.- La modelo, actriz y presentadora de televisión argentina Silvina Luna, quien falleció este jueves a los 43 años, mientras luchaba contra una insuficiencia renal aguda provocada por mala praxis en una operación estética a la que se sometió en 2011, vivió un infierno justo después de esa intervención en la que ella buscaba lucir mejor.

El abogado de la artista, Fernando Burlando, confirmó la noticia del fallecimiento de la actriz de "Amor en custodia", versión argentina; Luna murió en el Hospital Italiano de Buenos Aires, donde desde hace dos meses y medio esperaba un trasplante de riñón.

"Con profunda tristeza despedimos a nuestra afiliada Silvina Luna. Durante 25 años llevó adelante una activa labor como actriz, modelo y conductora. Abrazamos a sus familiares y seres queridos en este momento de gran dolor", publicó en sus redes sociales la Asociación Argentina de Actores y Actrices.

Nacida en la ciudad santafesina de Rosario, comenzó su carrera en el mundo del espectáculo como modelo publicitaria, aunque saltó a la fama en el país suramericano por su participación en la segunda edición del programa de telerrealidad "Gran Hermano".

Como actriz integró elencos de varias obras de teatro de revista y comedia, en televisión tuvo participaciones especiales en novelas y papeles en series como "El Capo" y "Ciega a Citas" y protagonizó en 2015 su primer filme, "Loca ella, loco yo", además fue panelista de "Fox para todos", un programa que mezclaba el mundo del fútbol y la farándula.

La batalla de Silvina Luna

Los problemas de salud de Luna comenzaron en 2014, cuando fue hospitalizada por cálculos renales, producto de una intervención de aumento de glúteos en la que se le aplicó metacrilato, un compuesto plástico que en medicina se usa para la fabricación de prótesis óseas y dentales, cuyo material se filtró por el torrente sanguíneo.

El cirujano que la operó, Aníbal Lotocki, quien fue denunciado por Luna y otras celebridades, fue condenado en febrero de 2022 por "lesiones graves" a cuatro años de prisión y cinco de inhabilitación para ejercer su profesión por el Tribunal Oral Criminal Nº 28, aunque la sentencia fue apelada.

El pasado 17 de agosto, otra celebridad argentina, el tertuliano de televisión Mariano Caprarola, quien también había sido operado por Lotocki, falleció con 48 años, tras haber desarrollado una insuficiencia real que lo llevó a la muerte.

En entrevista con la conductora Mirtha Legrand, Silvina Luna recordó la batalla que tuvo que librar luego de que se sometiera a dicha cirugía en 2010 para aumentar el tamaño de sus glúteos; Luna apuntó que fue en 2013 cuando le detectaron el problema que prácticamente le arruinó la vida, pues se la vivió entre consultas médicas, tratamientos y hospitales.

"Me afectó muchas cosas, siento que me arruinó la vida, esto fue en 2010 la cirugía, me detectaron el problema en 2013 y desde ahí yo tengo que hacer consultas todas las semanas al médico, tengo que tomar más de un antibiótico de remedio por día; el miedo de tener algo que no está bien en mi cuerpo, cualquier cosa que tengo lo relaciono directamente con eso, hay una angustia que me afectó a nivel psicológico", reconoció.