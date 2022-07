El hijo de Eliseo Robles quien vive en McAllen, fue detenido el pasado 20 de julio en Hidalgo por falsificación de documentos, endosó unos cheques que no le pertenecían para poder depositarlos a su cuenta bancaria.

AGRADECE APOYO

"Con el único fin de Agradecer tantas muestras de Amistad, respeto y cariño hacia mi Familia y un servidor me permito por única ocasión sin réplica de ninguna índole expresar que he sido objeto de comentarios y suposiciones sin un fundamento claro, soy injustamente señalado y exhibido sin piedad en diferentes medios por unas situaciones que en su debido momento mi equipo de Abogados responderán bajo el estricto término que determine y marque la ley.

DETRACTORES

Las personas que me quieren y me han acompañado en mi trayecto de vida saben quien soy, no necesitan explicaciones; en cambio mis detractores que inmadura y mezquinamente se consideran mis enemigos sin causa, buscarán la manera de despedazarme como buitres en jauría, viendo mi vulnerabilidad en éstos momentos donde dedos acusadores sin rostro quieren ver mi caída acosándome cruel y cobardemente.

La Familia Robles Salinas estamos de pie, más unidos que nunca con el apoyo y lealtad de nuestras valiosas amistades.

A quien Dios sostiene de su mano, nada ni nadie lo derriba...

Y yo, como pilar y sostén de mi casa; debo permanecer de pie por mi señora madre y mis amados sobrinos.

Dios nos Bendiga a todos.

Su amigo

Eliseo "El Guero" Robles"

SU PADRE ¡NO SABE NADA!

Eliseo Robles rompe el silencio sobre detención de su hijo y exclusiva para Info7 de Monterrey N.L., dijo: "¿Lo agarraron de qué? ¿No sabes? Tengo mucho, tengo fácil como 2 años (de no hablar con su hijo)".

"No estoy nada enterado de lo que pasó, pues cómo no consultan conmigo, bueno, más bien no hay comunicación mutua verdad", señaló el cantante.

"Lo que sí sabía yo es que él tenía muchos problemas de que hizo muchas, como decían antiguamente, averías ¡Veda! Es lo que estaba enterado yo acá por fuera", fueron las palabras de Eliseo Robles.

ASÍ LAS SUPUESTAS CUENTAS

El 17 de mayo del presente año confirmaron que los cheques fueron traspasados y depositados a la cuenta de Eliseo Robles Jr.; cada cheque con un valor de $25,005.75, otro por $ 93,641.66 y uno más por $255,000.00 dólares.