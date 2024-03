Eduardo Yáñez confronta a Ana María Alvarado en vivo

CIUDAD DE MÉXICO.- Eduardo Yáñez enfrentó a Ana María Alvarado, cuando la conductora se comunicó vía telefónica para preguntarle cómo se encontraba tras la muerte de Nicandro Díaz, el productor de telenovelas con el que trabajó en tres ocasiones y con quien cultivó una gran amistad. El actor aprovechó para recordarle los comentarios negativos que ha hecho sobre su persona.

La noticia del deceso de Nicandro Díaz registrada este lunes paralizó al medio artístico, debido a que se trató de un accidente, en el que perdió mucha sangre y aunque la solicitud de donadores de sangre se realizó con prontitud, luego de que en sus redes sociales se convocara a personas AB negativo u O negativo, su cuerpo no resistió.

Al darse a conocer la noticia, Televisa -la empresa para la que trabajó a lo largo de toda su trayectoria- hizo la cobertura completa de su partida, por lo que entró en comunicación con actrices y actores que trabajaron con él.

Eduardo Yáñez fue uno de ellos y uno de los que más afectado se mostró, ya que no sólo trabajó en "Destilando amor" (2007), "Amores verdaderos" (2013) y "Golpe de suerte" (2023), tres de los melodramas más exitosos de Díaz, sino que compartía una amistad entrañable con el productor, según contó al programa "Hoy".

"Nos unimos prácticamente sangre con sangre, ya éramos amigos, pero nos hicimos muy unidos (en 'Golpe de suerte'), más como hermanos".

Otro de los programas que se comunicó con Yáñez fue "Sale el sol", precedido por Joanna Vega-Biestro y Ana María Alvarado.

Cuando el actor contestó al llamado, preguntó inmediatamente con quién estaba hablando, pues parecía que no reconoció la voz de Vega-Biestro, que fue quien lo presentó ante el público, por lo que la periodista se presentó tanto a ella como su compañera.

Eduardo escuchó que Ana María lo entrevistaría, no dejó pasar la oportunidad de recordar que no ha tenido el mejor de los comportamientos con él.

"Buen día... ¿cómo están?, me parece muy raro de Ana María, tan mal que te caigo y, ahora, para este asunto quieras hablar conmigo", dijo.

Con expresión de sorpresa, la conductora negó tener un problema con el actor: "No sé de dónde sacas eso, porque dices te caigo mal".

"No, no, no... sí sabes, pero hablemos de lo importante, ¿no?", respondió Yáñez.

Más tarde, en su canal de YouTube, la conductora abordó el tema y reiteró que no tiene ningún problema con Eduardo y que, de hecho, siempre le ha caído muy bien, por lo que consideró que la molestia del actor se derivó de los comentarios que emitió en 2017, cuando el famoso propinó una cachetada a un reportero que lo cuestionó en una alfombra roja.

"¿Para qué aceptó la llamada si piensa que a mí me cae mal, o yo le caigo mal o tiene algo que reclamarme, y me puede reclamar lo que sea y lo discutimos, lo ponemos en la mesa, nada más que ese no era el momento adecuado, como que luego tenemos memoria corta... ¿quién no lo criticó con el cachetadón?, por favor... nadie lo alabó, nadie lo defendió", precisó.