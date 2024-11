Cancela concierto por seguridad

Por: Agencia Reforma

Noviembre 10, 2024 -

Dua Lipa canceló un concierto programado en Yakarta, Indonesia, por supuestos problemas de seguridad en el escenario, dio a conocer en redes.

La cantante de "One Kiss" dijo a sus fans que la decisión realmente le duele y explicó las razones del por qué no se llevaría a cabo su show.

"Me rompe el corazón compartir que no podré actuar en Yakarta este sábado 9 de noviembre. Estoy allí, en su maravilloso país, lista para actuar, pero me duele mucho compartir que se ha determinado que no es seguro continuar con la actuación debido a problemas de seguridad con el escenario", compartió.

Dua Lipa, de 29 años, tenía previsto presentarse como parte de la etapa asiática de su gira mundial para presentar su tercer álbum"Radical Optimism".

"Tenía muchas ganas de que llegara esta noche y realmente me duele no poder actuar para todos ustedes, especialmente después de tanto tiempo desde mi última actuación".