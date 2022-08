Dolorosa derrota para los Fernández

Solicitan infracción

Una persona allegada a los parientes de "El Charro de Huentitán" reveló que los defensores de estos recurrieron al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) para solicitar una infracción a la televisora de San Ángel para que la serie no fuera transmitida.

"(No obtuvieron buena resolución) porque no presentaron completos los documentos ante el IMPI. Quizá haya algo que la familia no quiere que ellos sepan", dijo la fuente a una revista de circulación nacional.

Entre los papeles que pide el IMPI se hallan la escritura pública, el título y oficio de renovación del registro de la marca de "El Charro de Huentitán", pero aún no se sabe cuáles son los que no entregaron.

Se especuló que los documentos completos no se entregaron, porque probablemente doña Cuquita no es la heredera universal de Vicente Fernández y tampoco dueña de la marca del famoso. "O de plano, hay cosas muy gruesas que aparecen en la escritura, y prefirieron perder que darle más armas a la empresa Televisa para que les saquen más cosas y acabar de ´balconear´ temas de la familia", afirmó la fuente.