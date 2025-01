Desenterarán secretos oscuros: Llenará la pantalla

Por: Agencia Reforma

Enero 06, 2025

La industria fílmica de Hollywood se prepara ya con diferentes documentales para desenterrar los más oscuros secretos del rapero Sean "Diddy" Combs tras ser arrestado y acusado por las autoridades federales en Nueva York de operar un imperio de delitos sexuales que se remonta, al menos, al año 2008.

De acuerdo con The Hollywood Reporter, a raíz de la caída del intérprete de "I´ll Be Missing You", diferentes producciones han comenzado a recopilar imágenes y a entrevistar posibles víctimas para comenzar a desmenuzar los múltiples casos de abusos del productor, de 55 años.

DEVELARÁN TODO

Uno de los primeros será la cadena NBCUniversal, que lanzará el programa "Diddy: The Making of a Bad Boy", en el que mostrará cómo fue el ascenso del cantante y, por supuesto, algunas de las acusaciones que se han hecho en contra del cantante.

También, el portal dedicado a las celebridades TMZ lanzó un especial donde conversan con algunas de las supuestas víctimas, mientras que Nightline presentó cómo fue la caída del rapero a raíz de una denuncia que interpuso su exnovia.

ABC ya tiene un programa llamado "La Vida Secreta de Diddy", que cuenta con entrevistas de las personas más cercanas del también empresario.

CADA QUIÉN CONTARÁ SU HISTORIA

El gigante del streaming, Netflix, está trabajando en un documental dirigido por Alex Stapleton y producido por 50 Cent, en el que también expondrán al intérprete de "Last Night", aunque anteriormente él había trabajado con Diddy.

En tanto, el canal Discovery está haciendo un proyecto de investigación sobre Combs que podría convertirse en un éxito, ya que el último que produjeron de ese tipo es "Quiet on Set: The Dark Side of Kids TV", donde develaron los abusos de niños actores, que fue aclamado por la crítica.

De momento, "Diddy" sigue en prisión en Nueva York a la espera de su juicio, que está programado para mayo, aunque el magnate se ha declarado inocente de los cargos de tráfico sexual, asociación ilícita para cometer crimen organizado y transporte para ejercer la prostitución.

El equipo legal de Combs dijo en una declaración a THR que los documentales antes mencionados incluían "afirmaciones sin fundamento" y "teorías conspirativas sin fundamento".

"Él (Combs) niega rotundamente estas acusaciones falsas que son dañinas, difamatorias y respaldadas por pruebas creíbles", señaló la defensoría del músico, añadiendo que los hechos prevalecerán en el tribunal.

TEMA CON POTENCIAL

