Diseñador que vistió a Ricardo Peralta se desvincula de sus acciones

La segunda edición de "La casa de los famosos México" ha vivido momentos de alta tensión, siendo uno de los más controversiales el episodio en el que se produjo la cuarta expulsión, que resultó en la eliminación de Mariana Echeverría. En esa ocasión, Ricardo Peralta acusó a Arath de la Torre de ser homofóbico, lo que desató una ola de reacciones en redes sociales.

Tras las declaraciones de Peralta, Arath desmintió los señalamientos y recibió un amplio respaldo de la audiencia. Sin embargo, la percepción pública del influencer continúa siendo negativa y sus acciones parece que comienzan a tener repercusiones fuera del reality show.

En medio de esta controversia, Juan Oyer, creador de la marca Proteo, quien vistió a Ricardo durante las primeras semanas del programa, decidió desvincularse públicamente de las acciones del influencer.

A través de sus historias de Instagram, Oyer expresó su arrepentimiento por haber proporcionado las prendas al Team Tierra debido a las críticas que ha tenido que enfrentar.

"Dios mío, me hubieran dicho todo lo que iba a pasar, jamás hubiera dado esas piezas para el Team Tierra," escribió Oyer.

El diseñador compartió que vio en Ricardo Peralta una gran oportunidad para mostrar su marca y representar a la comunidad LGBT+, algo que no ha sucedido como esperaba.

"Amistades, se los juro que hace un mes que Ricardo me pidió las piezas de Proteo, yo estaba muy emocionado porque dije 'Güey, va a ser la mejor representación de la comunidad LGBT, Proteo lo van a ver millones de personas, mi trabajo lo van a ver en el canal más importante de la televisión'. Pero, ay... Nadie me pudo haber dicho que esto iba a salir como está saliendo, entonces, no así", añadió Oyer.

Asimismo, mencionó que el Team Tierra no representa ni los ideales ni la visión de su trabajo ni lo que significa Proteo para la comunidad.

Juan Oyer pide respeto para otros diseñadores vinculados con LCDLF

En un clip publicado en la misma red social, Juan Oyer aclaró que sus comentarios no son un ataque personal contra Ricardo Peralta, ya que sus acciones y declaraciones son su problema.

"Nos parecen algunos (comentarios) muy reprobables y definitivamente tristes, pero ese problema es enteramente de él," dijo.

El diseñador destacó que tanto él como otros diseñadores vinculados al reality consideran injusto recibir insultos y hasta amenazas simplemente por vestir a una persona que está desempeñando un papel que no ha sido bien recibido por el público.

"Yo específicamente hablé del Team Tierra porque me siento muy triste de que una marca que yo he construido con base en la diversidad y aceptación, en la inclusión, sea utilizada por un grupo de personas que han demostrado todo lo opuesto, porque obviamente va a caer en un discurso negativo y ese no era el punto."

Oyer reiteró que no tiene ningún problema personal con Peralta, ya que él mismo decidió trabajar un look verde para él que le había gustado mucho, y lo compartió con la esperanza de que el influencer tuviera éxito y representara a la comunidad de manera positiva.

"No queríamos llegar a millones de personas a través de insultos. Les voy a pedir por favor que dejen de agredirnos a nosotros y a todos los diseñadores involucrados con los looks de Ricardo, porque al final nosotros no tenemos nada que ver en esto", concluyó Oyer.