Viste diseñador tapatío Alfredo Martínez a Lupita Nyong'o

"Hace un mes, aproximadamente, me contactó su estilista personal, Micaela Erlanger y nos pidió algunos looks para vestir a Lupita en las presentaciones de la película Black Panther: Wakanda Forever.

"Querían algo que fuera muy fresco y con mucho color", dijo Martínez sobre el atuendo que Nyong'o combinó con unas sandalias de plataforma de la firma estadounidense Stuart Weitzman.

Según el diseñador de 37 años de edad, con más de una década de trayectoria, Earlanger y la actriz mexicana-keniana revisaron sus colecciones recientes para elegir la prenda final.

"Me pidieron looks de varias colecciones. Lupita es una mujer muy bella y le gusta usar prendas con colores vivos, algo que siempre he tenido.

"Es la primera vez que visto a la actriz y todo fue muy orgánico. Fue muy fácil trabajar con su equipo, tiene muy claro lo que quiere y muchas de nuestras prendas se adecuan perfectamente a ella".

Alfredo Martínez, distinguido por su estilo femenino, sofisticado y experimental, además de realizar cada pieza mediante procesos manuales, ha vestido a más famosas internacionales y nacionales, entre ellas Rosalía, Jurnee Smollett, Coco Rocha, Lana del Rey, Cindy Crawford, Alexandra Shipp, Nicky Hilton, Anitta, Belinda, Danna Paola, Thalía, Paz Vega, Mónica Naranjo, Paulina Rubio o Kate del Castillo.

"Lupita es la primera actriz ganadora del Premio Oscar a la que visto, aunque también he vestido a las nominadas mexicanas Yalitzia Aparicio y Marina de Tavira.

"Ella (Nyong'o) me encanta, así que de mi parte estoy más que dispuesto a seguir trabajando con ella, ojalá que sigamos teniendo la oportunidad de estar en contacto", agregó.

La ropa diseñada por el tapatío está disponible en su sitio oficial www.alfredomartinez.net.