Demuestran en redes que los dibujos de Mar de Regil son plagiados

Mar de Regil, la joven hija de la actriz Bárbara de Regil está dando de qué hablar en redes sociales luego de que se destapara su faceta como artista, pues incursionó en el mundo del arte del dibujo y ha puesto a la venta sus creaciones a precios altos, cuestión que generó la crítica entre los cibernautas por considerar exageradas las cantidades, las cuales van de 3 mil a 40 mil pesos.

La joven de 19 años no se ha pronunciado al respecto, a pesar de que su nombre se ha vuelto tendencia y de que en sus redes se leen muchos comentarios sobre sus creaciones, comentarios que apoyan su talento, otros que lo cuestionan y otros más que descalifican su trabajo y que señalan que además de caro, algunas de sus obras son plagiadas.

Mar, quien al igual que su madre lleva una vida fit en la que el ejercicio es parte fundamental de su día, no ha respondido sobre la polémica de sus obras, es más, hizo una confesión en Instagram: dijo que debido a que padece dislexia y déficit de atención, no pudo cumplir con una campaña publicitaria porque se confundió con los días que ésta debía iniciar.

En el sitio en Instagram mdr daily gallery (seagallery._), se promociona y se venden los dibujos de Mar de Regil, los cuales están basados en personajes animados muy famosos de la cultura pop, como la Pantera Rosa y Homero Simpson, y aunque el tema de los precios desató la polémica en las últimas horas, también se suma el que al menos una de las obras sea un plagio, así lo mostró un usuario en redes.

"Lo más horrible de las horribles pinturas de Mar de Regil es que ni siquiera son ideas originales. Es copia de la copia", se lee.

La indignación de gran número de cibernautas es el alto costo de las obras, aunado a que ni siquiera se tratarían de creaciones originales: "Dónde crees que ese cuadro horrible vale 10 mil, tú y tu madre traen la percepción de la realidad bien alterada". "Wey, yo estoy estudiando una licenciatura en artes visuales y no me atrevo a vender mis pinturas en más de 500 pesos, que aparte son originales, no imágenes de Pinterest ... lo de Mar de Regil es una mentada de madre, de verdad", son algunos de los comentarios.