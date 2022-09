´Bardo´ Ilumina Venecia

El cineasta mexicano Alejandro González Iñárritu presentó su nueva película ´Bardo´, en el Festival de Cine de Venecia, a donde se dieron cita infinidad de celebridades del séptimo arte.

González Iñárritu, de 59 años, aseguró que el público podrá disfrutar de la mejor manera la producción, al estrenarse en la plataforma de Netflix.

"Mi generación ha visto películas de grandes autores, y cuando estudiaba cine, además de exposiciones y festivales, Bergman, Buñuel, Fellini, veía todas sus películas en la tele con una calidad pésima y VHS", dijo.

SU REGRESO

´Bardo´ significó el regreso de Iñárritu a México, pues el cineasta no filmaba en el país desde el 2000, con su película ´Amores Perros´, protagonizada por Gael García Bernal.

También reveló que este 1 de septiembre es el aniversario del día en que su familia partió de México hacia Los Ángeles, hace más de 20 años.

"México es para mí un estado de ánimo, ya no es solo un país. Cada país al final es un estado de ánimo. Las historias sobre nosotros mismos que nos han contado. Pero cuando te alejas de ese lugar y cuando el tiempo se suma, este estado mental se disuelve y cambia. Y esto fue parte de la investigación de la que se encarga esta película. La interpretación de este anhelo.

"Estar en México es como estar en un espejo y reencontrarse con un amigo", sostuvo.

EN RECESO

El ganador de cuatro Premios Óscar dijo que por el momento no tiene ningún proyecto en planes debido a que no le interesa contar historias de manera lineal.

"No sé qué voy a hacer ahora, llevaba siete años sin hacer una película, solo hice una instalación de arte y desde entonces no había tocado una cámara. No sé cuándo lo volveré a hacer", expresó.

Bardo fue escrita por Alejandro González Iñárritu y Nicolás Giacobone; relata la historia de un renombrado periodista y documentalista mexicano que atraviesa una crisis existencial y tiene que enfrentarse con su identidad, su familia y los recuerdos de su pasado.

Es protagonizada por Daniel Giménez Cacho, Griselda Siciliani, Ximena Lamadrid e Iker Solano. Mientras que Mary Parent y Karla Luna Cantú son productoras ejecutivas.

El cineasta mexicano competirá por el León de Oro de Venecia; un gran número de estrellas desfilaron por la alfombra roja de ´Bardo´, entre ellas Julianne Moore, Alessandra Ambrosio y Cate Blanchett, entre muchos más.

LLEGA A LIDO

Una cinta inmensa, bellísima y producto de un artesano de imágenes e historias perfectamente planeada y concebida. Así es ´Bardo´, falsa crónica de unas cuántas verdades se presentó a la prensa en la Isla del Lido en la ciudad de los canales, en donde Alejandro González Iñárritu estuvo presente al lado de su equipo de actores, encabezado por Daniel Giménez Cacho, Griselda Siciliani, Íker Sánchez Solano, Ximena Lamadrid.