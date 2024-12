Es Lambda García todo un papi

Por: Agencia Reforma

Noviembre 26, 2024 -

Su carrera la inició a los 18 años, entonces, interpretó roles juveniles; hoy, a sus 37, Lambda García acepta sin chistar que es un adulto al que le toca representar a un "Papá por Conveniencia".

Aunque los únicos hijos que el actor tiene son de ficción, gracias a las historias de telenovela, porque en su vida personal ser papá ni siquiera es una opción por el momento. Lambda interpreta a Facundo Topete en Papás por Conveniencia, telenovela de la productora Rosy Ocampo, quien es padre del personaje que interpreta la actriz Camila Núñez, una niña de 10 años.

"Me toca ser papá de una chamaca de 10 años y padrastro de dos chamacos de 16. Es cuando dices: ´Bueno, ya estamos grandes, estamos creciendo y voy a hacer personajes más adultos´", expresó el galán entre risas.

"Ya me había tocado en tres ocasiones ser papá; ahorita, con Camila Núñez, no saben qué buena actriz es, divertida y profesional, me inyecta su vitalidad".

Sobre la posibilidad de ser papá, Lambda confesó que ni siquiera es un tema en que piensa, incluso lo evita.

Lo que sí sabe es como actor le tocará crecer con los personajes que le ofrecen.

"Tengo la edad suficiente para seguir cometiendo equivocaciones, pero ya con responsabilidad. No hay que pelearnos con la edad ni con el paso del tiempo, tenemos que ser responsables de quienes somos, ser agradecidos con nosotros mismos, nuestro cuerpo, cara y edad. Empecé mi carrera a los 18 años, siendo chavito, con roles juveniles, y me he ido transformando hasta ahorita", aseguró el actor.

Como Facundo enfrenta desafíos que como actor le resultan interesantes, por ejemplo, divorciarse de su mujer y estar más interesado por crecer su popularidad en redes que ser un hombre responsable.

"Facundo es un flojonazo, no quiere hacer nada de su vida, es un parásito que ya hasta le pide pensión a su ex, pero al mismo tiempo me resulta muy divertido. Estoy contento con el tono de la telenovela, una comedia de situación con dinámicas fuertes", expresó.

Papás por Conveniencia es estelarizada por José Ron y Ariadne Díaz. En la historia, la productora convocó a actores que de niños fueron protagonistas de sus telenovelas, como Daniela Luján, Martín Ricca, María Chacón, Miguel Martínez e Imanol.

Para su papel, Lambda contó entre risas que se inspiró en personajes cercanos.

"No puedo decir nombres porque si no me van a funar, conozco a varios ex de amigas que son unos baquetones. Tengo mucha gente alrededor y personas a las que me puedo referir que sólo están interesados en los ´likes´ y en el qué dirán", afirmó.