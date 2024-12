A sus 65 años, Ernesto Laguardia le da batalla al tiempo

Por: Agencia Reforma

Diciembre 14, 2024 - 10:02 a.m.

Enamoró a la audiencia dando vida al encantador personaje de Pancho en Quinceañera en 1987; desde entonces, ha sido modelo, actor y conductor: Ernesto Laguardia, a sus 65 años, se mantiene muy activo y sin duda le da batalla al tiempo.

Con cinco décadas de trayectoria, padre de tres hijos y casado desde hace 17 años con Patricia Rodríguez, el eterno galán de las telenovelas mexicanas confesó en entrevista que su mujer lo cuida mucho para mantenerse bien físicamente.

Después de haber perdido 20 kilos por un tema de salud, Laguardia regresa a la pantalla chica con la telenovela Papás por Conveniencia, producida por Rosy Ocampo, con quien antes había trabajó en Amigos por Siempre (2000).

"No soy perfecto, pero sí mi vida es perfectible y estoy consciente de eso, y trato de hacerlo constantemente", afirmó Laguardia, quien siempre ha buscado llevar una vida saludable.

"Tuve grandes padres que me dieron muy buenos valores, que me educaron muy bien, y cada quien tiene su etapa de fiesta y eso, pero nada de excesos, de drogas, de hacerle daño a nadie".

Ya en la etapa de madurez las personas entienden la importancia de trabajo, de mantenerse sano y cuidarse, más en un medio como el artístico, indicó el actor de éxitos como Los Parientes Pobres (1993) y Alondra (1995).

"Recapacitas en cosas, la vida es así, hay que mejorar y salir adelante; no hay un patrón, pero sí depende de la actitud con la que te despiertes y con la que ves la vida: 'Ya tengo tantos años de carrera y ya estoy viejo', ¡nooo! ¡Viejos los cerros!", expresó entre risas.

"Yo me siento joven, me siento bien, más con mis hijos, mi señora, y también me llena de alegría verlos crecer, y con el deseo de que sean hombres y mujeres de bien".

Ernesto Laguardia se adentró a una nueva aventura en televisión con la historia de Papás por Conveniencia.

"Después de 20 años regreso con Rosy Ocampo, me da mucho gusto porque somos amigos desde hace muchísimos años, de hecho desde que íbamos a la misma escuela, y es una novela muy padre, y cuando me propuso el personaje de Jason me gustó mucho, porque es mexicoamericano", dijo.

"Yo he tenido la oportunidad de vivir en Estados Unidos, y conozco bien a mi comunidad latina a la que valoro, respeto y admiro, porque es una situación que tienen que vivir todos los días".

Otro aspecto que lo atrapó de la historia es que le da fuerza a la mujer y habla de las familias reconstituidas, es decir, este modelo que reúne a personas divorciadas con hijos.

"También la acepté por cierta nostalgia, porque esta experiencia que yo tuve en Código Fama y Amigos por Siempre, se rememoran mucho con Papás por Conveniencia, que no es musical, pero sí tiene este tono de alegría. También tenemos esta pareja que hacía yo con Adriana (Fonseca), con quien volvemos a ser pareja en esta novela", expresó.