Descarta presentarse en Palacio Nacional

Una filmación es lo que impedirá al actor Eugenio Derbez estar presente este lunes, en la reunión que tendrán otros famosos, miembros de la iniciativa Sélvame del tren y el presidente Andrés Manuel López Obrador en Palacio Nacional, con el fin de discutir sobre el tramo cinco del Tren Maya.

"Yo no voy a estar en México porque estoy filmando, no puedo ir, físicamente me es imposible. Sé que sí van a ir los demás, somos un grupo muy grande", dijo Derbez durante una entrevista con la periodista Azucena Uresti.

El actor de la película "Coda", comentó que era importante que el mandatario se reuna con los expertos, además quería señalar que la comunidad artística se unió de manera voluntaria, que su participación en esta iniciativa nada tienen que ver con intereses políticos o de algún grupo con alguna clase de interés, y señaló que para evitar malos entendidos o problemas, no piensa estar ni en videollamada, porque la última vez que hizo algo así, enfrentó un veto de Televisa y hasta amenazas de muerte recibió.

Sobre el proyecto cinematográfico en el que está trabajando, Derbez simplemente dijo: "Estoy grabando una película basada sobre un hecho real, sobre algo que sucedió en México y en eso estoy ahorita, estoy filmando".

El día de ayer durante la conferencia de la mañana, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que el lunes 25 de abril se reuniría con los artistas que participaron en la campaña #SélvameDelTren, donde no estarían presentes sus asesores, ya que su intención es entregar información y un video de los habitantes de la comunidad Jacinto Pat, de Tulum, Quintana Roo.