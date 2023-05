Dulce, le entra al ranchero

Monterrey, N.L.

La reconocen como baladista, sus canciones siempre le han exigido una entrega y rango vocal alto, pero como la mujer de retos que es, a Dulce se le dio la gana de entrarle a las rancheras y ser su propia productora.

La artista ya cuenta los días para tener listo su nuevo sencillo inédito titulado "La Verde Pradera", que le permitirá al público escucharla como nunca antes.

VA COMO PRODUCTORA

"Yo lo produje, no me lo hizo ninguna disquera ni nada, últimamente yo me he puesto a hacer mis propias producciones, como desde hace unos dos años", contó Dulce en entrevista.

"Prácticamente ya no hay disqueras y las que hay son muy cerradas y me di cuenta que lo mejor es que yo sea dueña de mi propio producto. Si yo misma lo puedo hacer, decidí hacerlo. Así (el catálogo) me queda a mí y a mis parientes".

SU HERENCIA

El día que ella falte, agregó la cantante, desea heredar a su hija y su nieto su catálogo musical, para que no quede en manos extrañas.

"Creo que es una canción que tendré lista en unas dos semanas, voy a tratar de que llegue a mucha gente, hacer un buen trabajo. Todo lo que se pueda. Me gustó esa canción y por eso la hice, tenía que ser ranchera y no necesariamente estoy buscando canciones rancheras, ya no importa que hagas una producción de 10 canciones, eso se acabó, puedes hacer un merengue, una ranchera, cumbia o una balada", explicó.

SE DA SU TIEMPO

Antes de subir al escenario, compartió la cantante, procura concentrarse, no recibe visitas y dedica unos 10 minutos a la oración y a estar tranquila y, un día antes, procura inyectarse una buena dosis de vitamina B.

"Trato de no comer algo que me produzca agruras o alimentos que luego andas repitiendo. El día de mis shows no puedo comer cacahuates, nueces y esas cosas porque se te pueden quedar pegadas en la garganta y te da una tos horrible, te puedes hasta ahogar".

VIDA SANA

Afortunadamente, Dulce siempre llevado una vida saludable, libre de vicios. Dulce no bebe alcohol y nunca ha fumado.