Presentan denuncia contra Ricky Martin en Puerto Rico

La denuncia fue presentada el viernes en una estación policial en San Juan, precisó a The Associated Press el portavoz de la policía Edward Ramírez.

Una persona que no estaba autorizada a hablar sobre el caso aseguró que el sobrino de Martin, Dennis Yadiel Sánchez Martin, fue quien presentó a denuncia. La persona dijo que la denuncia no lleva automáticamente a un arresto, porque el presunto incidente no fue reciente. Añadió que la policía investigará y determinará si la presentación de cargos está justificada.