Denisse Guerrero enfrentó problemas de salud y trastorno mental

Tras más de cinco años de ausencia de la vida pública Denisse Guerrero decidió reaparecer a través de sus redes sociales hace unos días y comenzaron las versiones del retorno de su banda de pop que fue muy popular en los primeros años de los 2000: Belanova, que conformó con Édgar Huerta y Ricardo Arreola en el 2000.

INSPIRACIÓN

La cantante además fue portada de una famosa revista de moda en la que la nombraron una de las mujeres del año, por la inspiración que ha dado tanto con su música, como con su inesperado regreso.

"Cuando naces siendo compositora y artista por más que quieres estar en eso a veces también te cansas, pero dije 'ya Denise, sé honesta contigo misma y vuelve a hacer lo que te gusta', entonces sólo lo estoy disfrutando", explicó Denisse previo al evento Mujer del año, de "Glamour".

"Cuando naces siendo compositora y artista por más que quieres estar en eso a veces también te cansas, pero dije 'ya Denise, sé honesta contigo misma y vuelve a hacer lo que te gusta', entonces sólo lo estoy disfrutando", explicó Denisse previo al evento Mujer del año, de "Glamour".

La intérprete de "Por ti" celebró que la industria haya crecido en cuanto a representatividad femenina y admitió que en sus inicios, hace 28 años, era más complicado para las mujeres ser tomadas en cuenta.

"Desde muy chica empecé a trabajar con chicos, en mi primer grupo de música, a los 15 años, siempre me tocaba ser la única chica, había guitarrista, baterista, entonces lo he vivido tranquila, pero no debo negar que a veces se pone complicado", afirmó.

"A veces no se te toma en serio, como que a veces las personas no terminan de entender 'no soy tu fan, soy tu colega', y tenemos que romper con esos estigmas y yo creo que la mejor manera es apoyándonos, yo creo que ahorita las mujeres necesitamos a las mujeres, en vez de pensar en la competencia, es apoyarnos, este es el momento del dicho de que 'la unión hace la fuerza'", agregó.

Ahora se mostró entusiasmada por el panorama actual y decidida a seguir presente como una de las mujeres que más tiempo lleva en la industria del pop. Denisse ha sido considerada pionera en el género electro-pop, que mostraron con Belanova a través de canciones como "Me pregunto" y "Niño".

"Siempre ha habido mucho talento, siempre ha habido mujer que hacen cosas bellísimas, pero estamos en un momento que se nos está dando visibilidad, se nos está tomando en cuenta, creo que estamos evolucionando en ese sentido y yo creo que las mujeres vamos a ocupar muchos espacios importantes porque nos lo merecemos".

Durante las declaraciones que ha hecho acerca de su alejamiento confesó que tuvo ciertos problemas de salud, con un tumor de dos kilos que afortunadamente le retiraron a tiempo, pero también con un trastorno de salud mental que comenzó a suceder cuando todavía ofrecía conciertos con su agrupación, pues según contó, empezó a sentirse deprimida y a pensar que su labor no tenía sentido.

Fue su padre, quien antes de fallecer hace dos años, le dejó una lección con la frase "mientras haya vida, hay esperanza" y ahora acepta que hablar de su salud mental ha sido parte importante de su fortalecimiento.

"Soy honesta porque todos los seres humanos somos mente, espíritu y cuerpo. A veces no lo queremos ver y es un error porque cuando logras estar equilibrado puedes lograr muchísimas cosas", reflexionó.