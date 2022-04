Defiende sus cintas

Puede que la carrera reciente de Nicolas Cage sea blanco de algunas burlas en redes sociales, pero para el histrión, esto resulta irrelevante, ya que él siempre ha estado comprometido con su labor.

El estadounidense ha sido aclamado por sus trabajos en numerosas películas y en 1996 ganó el Óscar a Mejor Actor por Adiós a Las Vegas. Sin embargo, algunos de sus largometrajes en las dos décadas pasadas han sido destrozados por la crítica.

Por películas como El Culto Siniestro (2006), Temporada de Brujas (2011), Vengador Anónimo y Left Behind: La Última Profecía, ha sido nominado al Razzie, premio que "reconoce" a lo peor de cada año. Además, algunos de sus proyectos llegaron a pocos cines o se estrenaron directamente en la pantalla chica.

Nunca he filmado un musical. Eso es algo que me daría curiosidad hacer". Nicolas Cage, actor

TODO CAMBIA

En una entrevista reciente con Rolling Stone, el actor defendió su trayectoria, al mencionar que el método de distribución de las películas ha cambiado.

"Los medios a veces hablan sobre las películas de ´video bajo demanda´. Lo primero que quiero decir es que, en mi opinión, cualquier persona que diga que algo fue lanzado ´directamente a video´ es un dinosaurio. Eso es una cosa del pasado. Hoy en día todo está en streaming. Es una de las mejores maneras de lanzar tus cintas y que la gente las vuelva a ver. Ha sido algo maravilloso para mí", dijo.

Cage también destacó en los últimos años ha tenido algunos de sus papeles más retadores y que ha estrenado varios proyectos aclamados. Una de las cintas que mencionó como ejemplo fue El Peso del Talento (The Unbearable Weight of Massive Talent), comedia de acción en el que da vida a una versión exagerada de sí mismo. El filme, con 96 por ciento de críticas positivas en el portal Rotten Tomatoes, llegará a cines mexicanos el jueves 28 de abril.

POR PAGAR DEUDAS

"La gente ha creído que no me importó (mi labor). Pero sí me importaba. Creo que hice algunos de los mejores trabajos de la vida durante ese periodo de cintas ´direct-to-video´. El Peso del Talento es parte de ese grupo. Mandy (2018) es parte de ese grupo. Pig (2021), Enemigo Interno (2009), Joe (2013), Mamá y Papá (2017), Color Out of Space (2019), todas son parte del grupo. Puedo comparar cualquiera de esas películas con alguna de las que hice en los primeros 30 años", afirmó.

En otra entrevista reciente, con la revista GQ, Cage reconoció que en años pasados aceptó varios papeles en cine porque necesitaba pagar sus deudas. Aun así, dijo que nunca dejó de buscar que su trabajo fuera de calidad.

"Incluso cuando estaba filmando cuatro películas al año, todas seguidas, tenía que encontrar algo en ellas para poder dedicarles mi mayor esfuerzo. No siempre eran buenas películas. Algunas de ellas fueron excelentes, como Mandy, pero otras no funcionaron. Pero nunca las hice sin echarle ganas", expresó.