Aprende de su error

Ciudad de México

Will Smith fue acribillado por la opinión pública tras el golpazo que le propinó a Chris Rock en la ceremonia de los premios Óscar en 2022, minutos antes de que le dieran su estatuilla como Mejor Actor, y año y medio después dijo que aprendió a aceptar su error, a perdonarse y a continuar.

"Comencé a escribir cuando tenía 12, cuando el hip hop era nuevo, no había discos en el radio, y era mi idea de diversión, yo era de Filadelfia y mis cuatro palabras de maldición, las malas palabras, estaban en mi cuaderno.

"Mi abuela encontró mi libro de rap, y nunca dijo nada, pero me escribió una carta en el reverso del cuaderno y decía: ´Mi querido William, las personas inteligentes no tienen que usar este tipo de palabras para expresarse, por favor, enséñale a la gente lo inteligente que eres. Con Amor, GiGi´. Entonces, estoy feliz de que no me vio en los Óscares el año pasado, no habría estado nada orgullosa", reconoció.