Considera retirarse de la actuación

El actor Russell Crowe dijo que está considerando retirarse de la actuación, durante el Festival de Cine de Karlovy Vary, donde recibió un premio por su destacada contribución al cine mundial.

A través de una entrevista a Variety, el protagonista de Gladiador reflexionó sobre su futuro, pues el próximo año cumplirá 60.

"Estás parado frente al espejo y dices: ´¿Quién diablos es ese?´ Ahora estoy en ese período. Tomaré a Ridley Scott como mi modelo a seguir: todavía está descubriendo cosas nuevas en su trabajo. O me detendré y nunca volverán a saber de mí. No he decidido lo que va a ser. Estas son dos elecciones muy válidas", dijo Crowe a la prensa del festival.