Fallecimiento de David Lynch, leyenda del cine

Por: Agencia AP

Enero 16, 2025 - 02:23 p.m.

LOS ANGELES, CALIFORNIA. — David Lynch, el célebre cineasta por su visión singularmente oscura en películas como "Blue Velvet" y "Mulholland Drive, así como la serie de televisión "Twin Peaks", murió pocos días antes de cumplir 79 años.

Su familia anunció la muerte en una publicación de Facebook el jueves. La causa del deceso y la ubicación no estaban disponibles de inmediato, pero Lynch había hecho público su enfisema.

"Agradeceríamos un poco de privacidad en este momento. Hay un gran agujero en el mundo ahora que ya no está con nosotros. Pero, como él diría, 'Mantén tu ojo en la rosquilla y no en el hoyo'", se lee en la publicación. "Es un día hermoso con un sol dorado y cielos azules todo el camino".

El verano pasado, Lynch había revelado a Sight and Sound que le diagnosticaron enfisema y que no saldría de su casa por temor a contraer el coronavirus o "incluso un resfriado".

"He contraído enfisema por fumar durante tanto tiempo y por eso estoy confinado en casa, me guste o no", dijo Lynch, y agregó que no esperaba hacer otra película.

"Trataría de hacerlo de forma remota, si se da a ello", dijo Lynch. "Eso no me gustaría tanto".

Lynch fue un pintor que se abrió paso en la década de 1970 con la surrealista "Eraserhead" y rara vez dejó de sorprender e inspirar al público y a sus colegas en las décadas siguientes. Sus lanzamientos notables van desde el neo-noir "Mulholland Drive" hasta el gótico sesgado de "Blue Velvet" y la ecléctica y excéntrica "Twin Peaks".

Sus otros créditos incluyen la historia criminal "Wild at Heart", ganadora de la Palma de Oro en el Festival de Cine de Cannes; el drama biográfico "The Elephant Man" y la película "The Straight Story". Entre los actores que aparecían regularmente en sus películas se encontraban Kyle McLachlan, Laura Dern, Naomi Watts y Richard Farnsworth.

Lynch era originario Missoula, Montana, que se mudaba a menudo con su familia cuando era niño y durante mucho tiempo se sentiría como en casa fuera del aula, libre para explorar su fascinación por el mundo. Tenía un don para las artes visuales y una pasión por los viajes y los descubrimientos que lo llevaron a inscribirse en la Academia de Bellas Artes de Pensilvania y al comienzo de un aprendizaje de una década como realizador de cortometrajes.

"David siempre ha tenido una disposición alegre y una personalidad alegre, pero siempre se ha sentido atraído por las cosas oscuras", dijo un amigo de la infancia en "Room to Dream", un libro de 2018 de Lynch y Kristine McKenna. Ese es uno de los misterios de David".