Pasa David Garrett de la música clásica... ¡al reguetón!

Ahora, el virtuoso músico alemán, quien busca tender puentes entre la música clásica y la popular, no descartó en un futuro hacer a su estilo una canción del género más popular de los últimos años, el reguetón.

"Definitivamente lo haría. Estoy planeando mi próximo álbum crossover y no quiero ahondar mucho en ello, pero la idea es concentrarme en los últimos 10 o 15 años de la música que se ha ido desarrollando y grabar, muy a mi estilo, muchas de las canciones que son extremadamente populares.

"Sé que me voy a divertir mucho, porque es música que me gusta escuchar y que no he tocado todavía, así que será un proyecto increíble", adelantó en entrevista.

Pero antes de que eso pase, el también actor y modelo de 41 años lanzará el 4 de noviembre Iconic, su más reciente producción de música clásica, inspirado en los violinistas legendarios (como Jascha Heifetz y Arthur Grumiaux), de cuyas obras maestras se enamoró cuando era un niño.

El disco incluirá 22 pistas, de las que destacan melodías y duetos con el tenor italiano Andrea Bocelli, el violinista israelí Itzhak Perlman, el trompetista alemán Till Brönner y la flautista japonesa Cocomi.

"Son piezas clásicas muy conocidas y muy accesibles para todo tipo de audiencia. El disco por sí solo funciona increíble, pero es algo que escribí para hacer un tour completamente clásico", resaltó.

Además, la placa contendrá el tema "Estrellita", ícono de la música docta mexicana, compuesta por Manuel María Ponce.

"Es algo que definitivamente quería incluir, hay una historia interesante detrás de eso, Jascha Heifetz (violinista) estaba en México y la escuchó en un café y se enamoró de la melodía e hizo un arreglo, yo crecí con esa canción", contó.

Aunque el ex alumno de Juilliard se ha presentado en emblemáticos lugares como el Auditorio Nacional y el Palacio de Bellas Artes, su más reciente recital lo llevará a la Arena Ciudad de México, el próximo viernes.

Tocará el repertorio de su álbum Alive-My Soundtrack, donde incluye temas que construyeron la banda sonora de su vida, algunos de ellos de Michael Jackson, Ray Charles y The Rolling Stones.

"Son dos horas de música increíble, donde tengo mucha interacción con los asistentes, es como una gran fiesta. Hay mucha música popular en este show, incluso si no escuchas música clásica vas a conocer las canciones y celebrar todas estas piezas", añadió.

Garrett también ofrecerá su recital en la Arena Monterrey, el jueves, y el sábado en el Auditorio Telmex de Guadalajara.

"Amo su entusiasmo (del público mexicano) y cómo se involucran en el show, ellos cantan, brincan y bailan y eso es muy motivador, especialmente porque cuando estás tocando en Europa la gente es muy estricta, todos están sentados, así que es un tipo diferente de audiencia.

"Me siento muy agradecido por la emoción que proyectan cuando voy a Latinoamérica, especialmente en México", finalizó.