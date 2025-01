Brad Pitt vuelve a la acción con 'El Corazón de la Bestia'

Brad Pitt protagonizará y producirá El Corazón de la Bestia, una cinta de acción y aventuras de David Ayer para Paramount Pictures, dio a conocer Deadline.

El proyecto reúne a Pitt y Ayer por primera vez desde Fury, su drama de Sony de 2014 protagonizado por Pitt como un sargento del ejército de Estados Unidos curtido en la batalla que lidera una tripulación de cinco tanques Sherman en una peligrosa misión detrás de las líneas enemigas en los últimos días de la Segunda Guerra Mundial.

Escrita por Cameron Alexander, quien será productor ejecutivo, Heart of the Beast se centra en un ex soldado de las Fuerzas Especiales del Ejército y su perro de combate retirado que luchan por sobrevivir después de un accidente aéreo en lo profundo de la implacable naturaleza de Alaska.

Damien Chazelle y Olivia Hamilton también producirán bajo su sello Wild Chickens Productions, como parte de su acuerdo de primera opción con el estudio. Ayer también produce bajo su sello Crave Films, junto con Temple Hill Entertainment. Richard Raymond es coproductor.

Pitt ha sido productor ejecutivo recientemente de éxitos teatrales como Beetlejuice Beetlejuice y Bob Marley: One Love. También es productor ejecutivo de Mickey 17 de Bong Joon Ho, que Warner Bros estrena el 7 de marzo tras un estreno en Berlín.