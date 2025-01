Será galardonado en Londres

Por: Agencia Reforma

Enero 09, 2025 -

El Círculo de Críticos de Londres honrará a Daniel Craig con el prestigioso Premio Dilys Powell a la Excelencia en Cine durante su 45ª ceremonia anual, que se llevará a cabo el próximo 2 de febrero en el May Fair Hotel de Londres.

"Es un gran honor y estoy increíblemente agradecido al Círculo de Críticos de Cine de Londres", expresó Craig, de 56 años.

Rich Cline, presidente de la sección de Cine del Círculo, destacó que el actor ya había captado la atención del grupo antes de su icónico rol como James Bond, gracias a actuaciones destacadas en películas como "The Mother" (2003) y "Enduring Love" (2004).

Daniel Craig, quien protagonizó cinco entregas de la saga de "James Bond", desde "Casino Royale" (2006) hasta "No Time to Die" (2021), continúa dejando su huella en el cine. Recientemente participó en "Glass Onion" y retomará el papel del detective Benoit Blanc en la esperada "Wake Up Dead Man".