Bisogno enfrenta ahora el duelo tras la muerte de su madre

CIUDAD DE MÉXICO- Daniel Bisogno enfrenta un difícil momento tras salir del hospital, donde estuvo casi un mes hospitalizado por una infección en los pulmones, la cual se complicó y por lo que tuvieron que operarlo; el conductor de "Ventaneando" estuvo en terapia intensiva e intubado, después pasó a terapia intermedia y regresó a su casa el pasado fin de semana.

Sin embargo, reportan que Daniel se habría salido del hospital desatendiendo la recomendación médica de que tendría que estar más tiempo internado; de acuerdo a lo que Pati Chapoy informó, Bisogno cuenta con enfermeros y un terapeuta en su casa, quienes lo monitorean todo el tiempo y lo acompañan en su recuperación.

Recuperación que se complica más porque Daniel enfrenta el duelo por la muerte de su madre, quien falleció cuando el conductor estaba hospitalizado; de hecho, Alex Bisogno, hermano del conductor, detalló que cuando el también actor presentó una mejoría importante, fue el día que su madre falleció, situación que considera como un acto divino.

"El día que mi mamá perdió la vida, Daniel mejoró de manera muy importante, cosa que no estaba pronosticada, de hecho, se esperaba que Daniel estuviera varias semanas más en el hospital; creo que puede ser un acto divino, creo que mi mamá tuvo contacto con alguien celestial al que le dijo ´llévame a mi, deja a mi hijo, es muy joven, tiene una hija´, y el día que partió mi mamá, Daniel dio un giro absoluto y empezó a salir adelante", detalló conmovido Alex, en el programa "Al Extremo".

Daniel Bisogno enfrenta duelo tras la muerte de su madre

María Araceli Bisogno murió el pasado 24 de febrero, tras ser hospitalizada por complicaciones derivadas por el Covid, su fallecimiento seguramente tomó por sorpresa a su hijo Daniel Bisogno, quien ahora enfrenta su duelo ayudado de antidepresivos, así lo comentó la periodista Ana María Alvarado, quien afirmó que el conductor tiene un "cuarto de hospital" en su casa.

La comunicadora, quien dijo tener varios conocidos en el hospital donde estuvo internado Bisogno, confirmó que los doctores le recomendaron a Daniel permanecer internado otros 15 días más porque apenas estaba en terapia intermedia, apenas estaban viendo lo de cambiarlo a una habitación, pero Daniel dijo "me voy, me voy, me voy".

El conductor, que ha bajado 17 kilos, tuvo que contratar turnos de enfermeras que lo atendieran las 24 horas del día porque aún le tienen que poner suero y usar oxígeno, así como medicamentos vía intravenosa

"No es que se fue y ya, él decidió irse, pedir el alta bajo su riesgo, poniendo en riesgo su salud", expresó Ana María Alvarado, quien agregó que cuando le dio al infección en los pulmones, se tardó en ir al hospital, pues ya no quería volver tras los episodios que había pasado ahí anteriormente.

"Se tarda en ir al hospital, por eso se le complicó y acabó intubado; entonces ahora también por una desesperación se quiso salir, porque está tomando medicamentos para la depresión por la muerte de su mami que no la puede asimilar, y es muy entendible".

Precisó que además del equipo médico que tiene en su casa, Daniel cuenta con la presencia de sus hermanos las 24 horas, así como la cercanía de su hija Michaela, con quien ya deseaba estar el conductor, por ello quiso salir del hospital pese a las recomendaciones de no salir todavía.

"Él corrió el riesgo porque quiere estar con su familia, quiere estar con su hija, tiene el dinero, tiene los medios para que lo atiendan como en el hospital en su casa".