Daniel Bisogno da detalles de su recuperación tras terapia intensiva

Con una voz aún debilitada, pero con mucho entusiasmo Daniel Bisogno reapareció a través de un mensaje de voz, en el que compartió parte de su recuperación.

"Estoy aquí en recuperación en casa, todo el día son terapias, pero me he recuperado bastante bien.

CASI AL 100

"Todavía desplazarme no puedo, no puedo subir la escalera, fueron muchos días intubado, pero estoy moviéndome casi al 100, aunque me falta", dijo el conductor.

En un enlace con Ventaneando, Bisogno agradeció al público y a sus compañeros por el apoyo durante su hospitalización debido a un cuadro infeccioso en los pulmones.

También se mostró dispuesto a grabar alguna cápsula en su casa o algún mensaje, el cual fue la opción por la que se definieron en la producción.

"Ustedes díganme qué hago, aunque estoy mejor que las otras veces, yo considero, todavía estoy flaquito, pero gravo lo que me digan", dijo.

Daniel Bisogno estuvo internado nuevamente a principios de febrero, en terapia intensiva, donde le fue practicada una cirugía de pulmón y permaneció intubado debido a una infección en esos órganos.