Daddy Yankee conmueve con su reggaetón

Uno de los primeros exponentes del género llamado urbano, pero precisamente del reggaetón, es Daddy Yankee , quien a través de sus canciones abrió camino a exponentes del género que hoy han despuntado a nivel mundial y llevado la música latina y en español a latitudes del mundo que antes no se hubiesen podido alcanzar.

El primero de los clásicos que componían el repertorio apareció cuando el ritmo intenso de "Rompe" puso a todo el público a cantar y bailar, frente al escenario donde Daddy Yankee lució un atuendo totalmente negro, con un excéntrico chaleco dorado, las primeras canciones de despedida comenzaron a llegar.

"Lo que pasó pasó", "Ella me levantó", "Tu príncipe", o "Llamado de emergencia", fueron temas que Daddy Yankee presentó, dando cuenta que en el reggaetón también se habla de forma romántica.

Sin embargo el "bellaqueo" no podía faltar y canciones como "Mami no me dejes solo", "Mayor que yo", "La santa", o "Dura", permitieron "perrear" hasta el suelo a los que más disfrutan de bailar al ritmo del "tumpa tumpa, tumpa".

En un rojo intenso Daddy Yankee realizó el primero de dos largos y profundos agradecimientos a México, expresando el orgullo de sus orígenes humildes.

"Esto siempre me gusta recordarlo, si tú ahora estás trabajando por un sueño, mira a quién tienes enfrente, un chamaquito que nació de la pobreza y logró alcanzar sus sueños", expresó el cantante ante la aprobación de los asistentes que reconocieron la carrera del puertorriqueño con una bulla.

Acompañado de bailarines, performance de luces y fuegos artificiales, llegó una figura animada inflable de unos cuatro metros de altura que se levantó sobre el segundo nivel de la tarima impresionando al público y presagiando que venía lo mejor para el final.

Y así fue, luego de un cambio de vestuario para lucir ahora una sudadera fosforescente, Daddy Yankee salió en compañía de ocho botargas que con distintas caracterizaciones de las etapas más importantes del cantante sacaron sus mejores pasos.

La gente alabó a Daddy en la segunda pausa que realizó, recibiendo durante más de 4 minutos aplausos, reconocimientos, el simi peluche que no recogió de las tablas, y la porra "Olé olé olé olé, Daddy Yankee".

"Eternamente agradecido con ustedes México, con los que siguieron este proyecto desde el principio, ahora que le retiro este cariño es lo que me llevo conmigo, gracias de verdad a esta tierra, que es una tierra hermana, suban la mano arriba México", expresó Yankee antes de finalizar su repertorio con "La gasolina", uno de sus temas más icónicos.

Fuegos artificiales despidieron al cantante durante cinco minutos de actividad en el cielo nocturno de la Ciudad de México, cerrando con broche de oro, la primera noche en la capital.