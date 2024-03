Les canta a los novios por 6 mdd

Ciudad de México

La reconocida cantante Rihanna hizo su esperado regreso a los escenarios con una deslumbrante presentación durante una ceremonia previa a una boda en India, marcando su primera presentación completa en vivo en casi ocho años.

Rihanna, de 36 años, ofreció un concierto privado en honor al matrimonio de Anant Ambani, hijo del industrial multimillonario Mukesh Ambani, y su socia Radhika Merchant, quien es hija de Viren Merchant, director ejecutivo de Encore Healthcare Pvt. Limitado. Ltd.

De acuerdo al medio The National, la interprete lució un vestido ajustado de color verde fluorescente y un vestido brillante hecho a medida por el diseñador indio Manish Malhotra.

En el show, deleitó a los presentes con un repertorio de 19 canciones, incluyendo éxitos como ´´We Found Love", "Umbrella", "Stay", "Rude Boy", "Diamonds", "Work" y "All Of The

Lights".

"Estoy aquí esta noche en honor a Anant y Radhika, gracias por invitarme aquí. Dios bendiga su unión, les deseo todo lo mejor, felicidades", dijo Rihanna expresando su gratitud.

La cantante barbadense recibió una suma de 6 millones de dólares por su actuación en el evento que tenía una lista de invitados de mil 200 personas, según informó TMZ.

"El espectáculo fue el mejor. No he hecho un espectáculo real en ocho años", expresó Rihanna a periodistas del lugar.