Salen a defensa de Johnny Depp

El representante y colegas de trabajo de Johnny Depp se pronunciaron en defensa del actor para negar las acusaciones de agresión verbal que surgieron en su contra, por parte de la actriz Lola Glaudini, informó el medio The Hollywood Reporter.





La controversia surgió luego de que Glaudini revelara en el podcast Powerful Truth Angels (Poderosos Ángeles de la Verdad) que Depp y ella tuvieron un altercado cuando filmaban una escena de la cinta Inhala (Blow) de 2001.

De acuerdo a testimonios de la actriz, ella solía divertirse mucho en el set, además de explicar que tenía la costumbre de soltar una carcajada cada que terminaban una toma.

Sin embargo, la discusión se desató cuando el histrión de Piratas del Caribe (Pirates of the Caribbean) supuestamente se desesperó y, al terminar de grabar, se acercó Glaudini para reprenderla duramente por su supuesta molesta actitud.

"Johnny Depp se acercó a mí, se me acerca, me apuntó con el dedo a la cara. Se acercó y dijo: '¿Qué diablos?, Carajo, ¿Quién carajo te crees que eres? Cierra la maldita boca. Estoy aquí, estoy tratando de decir mis líneas y tú no estás concentrada.

"Cretina ¿Quién carajo te crees? Bueno, ¿ahora no es tan gracioso?, ¿Entonces puedes callarte la maldita boca? En el silencio en el que estás ahora, así es como deberiamos estar'".

Según comenta la actriz novata, era la primera vez que ella participaba en un proyecto a lado de Depp, por lo que compartió sentirse consternada y abrumada por la supuesta disputa.

"Esta fue mi primera película de estudio, hasta entonces sólo había hecho películas independientes. Pero tenía a la estrella a la que he idolatrado, con quien estaba tan entusiasmada de trabajar, gritándome en la cara. Lo único que pasaba por mi cabeza era: 'No llores, no llores, no llores, no llores' ", admitió.

Sin embargo, un representante de la estrella de filmes como El Joven Manos de Tijera (Edward Scissorhands), publicó un comunicado donde aseveró que: "Johnny siempre prioriza las buenas relaciones de trabajo con el elenco y el equipo; este relato difiere mucho del recuerdo de otros miembros en el set en ese momento".

Por otra parte, Sam Sarkar, quien fungió como técnico de sonido en Blow, también comentó en defensa del histrión, diciendo que no escuchó ninguna clase de altercado.

"Como especialista en sonido, estás constantemente escuchando lo que sucede en el set, escuchando ruidos, escuchando conversaciones. Y específicamente, escuchaba el audio de Johnny para comprobar si había interferencias, tanto durante los ensayos como durante la toma.

"Nunca escuché algo así (haciendo referencia al conflicto) y habría sido un acontecimiento notable", expresó.

Sin embargo, Glaudini también destacó que Depp la llamó a su camerino para pedirle disculpas por la diferencia, por lo que ella aceptó, aún con la incomodidad del asunto.

"Él me dijo: 'Sabes, antes estaba realmente absorto en mi cabeza y centrado en mi personaje. Estaba haciendo ese acento de Boston y realmente me estresé. Entonces, ya sabes, estoy un poco tenso y esas cosas. ¿Así que solo quería asegurarme de que estemos bien y así?".