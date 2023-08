Presentador de TV arremete contra cinta de "Barbie"

CIUDAD DE MÉXICO

William Maher Jr., un famoso presentador de televisión estadounidense, escribió una aguda crítica sobre "Barbie" y su contenido ideológico que, a través de 1 hora 54 minutos, refleja la situación que la mujer vive en la sociedad, sin embargo, el comentarista no tuvo la misma opinión que Greta Gerwig, la directora de la cinta, pues asegura que la palabra patriarcado ya está en desuso, por lo que estimó que es una película atrasada a su tiempo y hasta evidenció que, contemporáneamente, en Mattel son más las mujeres que trabajan en el corporativo que los hombres, a diferencia de lo expuesto en la pantalla.

La crítica que Maher Jr. escribió ya se ha hecho viral debido a que señala con gran severidad el trabajo de Gerwig, guionista y directora de la más reciente cinta producida por Warner Bros., a la que denominó como "mentira zombie", un término al que, por lo menos, en nuestro país no estamos muy familiarizados.

De acuerdo con el conductor de "Real Time with William Maher Jr.", un programa de entrevistas y entretenimiento de HBO, la denominación "mentira zombie" hace alusión a una idea expuesta por alguien aunque dicha idea no exista, sin embargo, hay quienes la defienden y se niegan a reconocer que es inexistente y, si bien, la problemática expuesta en una "mentira zombie" -explica- pudo llegar a suceder en el pasado, el problema ocurre cuando se habla de ese tema como si siguiera afectando en la actualidad cuando no sucede así y "ciertas personas fingen que sigue siendo cierto", destaca en su texto.

"Esperaba que no fuera un sermón, (donde se) odia a los hombres y una #MentiraZombie y, por desgracia, fue las tres cosas", dijo.

***Alerta spolier: La crítica del presentador puede contener información que, de no haber visto la película, podría sugerirte gran parte de lo que ocurre en la trama.

"Barbie´´ es este tipo de #MentieraZombie. Alerta de spoiler: Barbie lucha contra el patriarcado. ¡Hasta el tablero de Mattel que la creó, que consta de 12 hombres blancos! ¡El patriarcado!" escribió irónicamente, pues se dio a la tarea de investigar que, en este momento, los ejecutivos de la empresa de fabricación y distribución de juguetes está conformada por cinco mujeres y siete hombres, sugiriendo que el argumento de Gerwig se apega más a una idea ficticia de cómo es la situación laboral de mujeres y hombres en nuestro siglo que a lo que sucede verdaderamente. Por todo esto, la señaló como una película que fue producida tardíamente pues, para él, los sesgos de género ya son cosa resuelta, destacando que, del patriarcado, sólo quedan remanentes.

Agregó que no sólo los puestos ejecutivos de la compañía ya son repartidos de forma más equitativa, sino que el 45% de los 499 de puestos que existen, son ocupados por mujeres.

"La película, que tiene lugar en 2023, en realidad ya no merece (el uso de) la palabra 'patriarcado'. Sí, hubo uno, y quedan restos de él, pero esta película es tan 2000-tarde", señaló.

Por supuesto, Maher Jr. supo que su crítica no sería indiferente y dividiría opiniones, en favor y en contra de su postura, por lo que preparó su defensa en ese mismo texto, reconociendo que, como hombre, su visión acerca de las desigualdades sociales que hay entre mujeres y hombres podría ser poco objetiva, pero no dejó de asegurar que piensa que usar el patriarcado como el objeto de los fenómenos que acontecen hoy día es un argumento que ya no tiene cabida.

"El patriarcado (...) rse argumento es tan viejo y tan tonto. Por supuesto, ninguno de nosotros puede saber exactamente lo que otros pasan por la vida, pero puedo ver el mundo que me rodea y puedo leer datos", destacó.





Además que compartió que, cuando vio "Barbie", lo hizo acompañada de una mujer que oscilaba entre los 30 años, la cual, se indignó al ver que la fórmula con la que las muñecas despistan a los Kens es actuando a partir de una fingida indefensión para que sean ellos quienes las asistan, pues aseguró que su compañera de butaca aseguró que ninguna mujer, en la época actual, se comporta así; para él, los artilugios a los que recurrió Greta Gerwig están descontextualizados y son, además, poco creíbles, aunque, con todo y su crítica, el presentador reconoció haberse divertido mientras la función fue proyectada.

"La verdad es que no soy yo quien está fuera de sintonía, vivo en el año en que vivimos. ´Barbie´ es divertida, lo disfruté, pero ES una #MentiraZombie y las personas que no están de acuerdo con las mentiras de los zombies no tomaron una píldora roja, sólo se mantuvieron fieles a la realidad actual. ¡Vivamos en el año en que estamos viviendo!", exclamó.