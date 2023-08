Nunca me había tocado, pero me tocó.- 'Tuca' Ferretti

CIUDAD DE MÉXICO

"No tenemos por qué enemistarnos, son cosas de futbol, siempre consciente de que en el puesto de entrenador es posible que puedan pasar este tipo de situaciones, que hoy me tocó, nunca me había tocado, pero me tocó, no voy a ser el primero ni voy a ser el último, y en paz y que la vida siga", expresó tras finiquitar su relación laboral con el equipo.





Ferretti fue cesado luego de la penosa eliminación de La Máquina en la Leagues Cup. Llegó al club como emergente el torneo anterior, tras la salida de Raúl Gutiérrez, pero se estancó en el Repechaje.

El "Tuca" ha ido a la baja desde su salida de Tigres. Fracasó tanto con los Bravos de Juárez como ahora con Cruz Azul.

"Uno tiene que agradecer, el ingeniero me dio oportunidad, los jugadores me apoyaron, pero es una cosa normal, cuando los resultados no se dan, el jugador debe tener tranquilidad, pero el entrenador es quien debe cargar con esta situación de no tener resultados.

"Tranquilo porque creo que puse todo de mi parte, junto con la gente que me apoyaba, los jugadores también, me voy tranquilo, no amargado ni rencoroso ni nada", expresó.