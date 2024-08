Justin Bieber explota contra jóvenes que lo grababan en un hotel

Justin Bieber está dejando claro que sus días de "Baby" quedaron atrás y ahora no teme a levantar la voz para defender su privacidad. El cantante recientemente perdió los estribos contra un grupo de adolescentes que intentaban grabar cada uno de sus movimientos como si se tratara de una especie en cautiverio.

Este jueves, Justin se encontraba en el lobby del lujoso hotel neoyorkino Waldorf Astoria, un lugar popular entre las celebridades, cuando se topó con los jóvenes, quienes parecían rodearlo con sus teléfonos celulares.

En el clip que circula en TikTok, se oye a la pareja de la modelo Hailey Bieber decir: "¿Es gracioso para ustedes?", mientras les pide que se alejen. Asimismo, una empleada del hotel también intenta ahuyentarlos hacia la puerta. Bieber repite: "No es divertido", en medio de algunas risas.

De acuerdo con "TMZ", testigos informaron que la voz detrás de "Never say never" tenía razones para reaccionar de dicha forma, ya que intentaba reunirse con la madre de su futuro bebé para desayunar cuando ocho jóvenes comenzaron a seguirlo y gritarle.

Dado que Justin no iba acompañado por un equipo grande de seguridad, les pidió amablemente, primero, que se hicieran para atrás, pero estos continuaron. Además, estaba preocupado por el resguardo de Hailey y quería seguir con su día normal.

Las figuras públicas están a unos meses de dar la bienvenida a su primer retoño. Bieber se había mostrado en el pasado muy emocionado por convertirse en padre cuando su pareja lo quisiera, y no han dejado de gritar a los cuatro vientos lo felices que están por la noticia, publicando imágenes del baby bump de la hija del actor Stephen Baldwin. La modelo tendría seis meses de embarazo.