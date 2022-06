Conecta con sus raíces

{"quote":" Todo está conectado, vas a encontrar en este álbum bambucos andinos, llaneros, canciones nuevas hechas a través de los vallenatos". Carlos Vives, Cantautor"}

"Mis primeros discos con una compañía grande fueron de pop, de baladas; yo hacía telenovelas y el perfil que tenía era ese y me gustaba pero desde joven tenía estas ganas de regresar a mi pasado, a la música de mis ancestros. Me propuse poner mi granito en el rescate del folklore pero quitando lo solemne, que no fuera una pieza de museo y que fuera algo que la gente que no es de Colombia también pudiera disfrutar", comenta.

40 AÑOS DE TRAYECTORIA

El cantante de 60 años emprendió así un viaje que hoy, 40 años después, lo pone como referente del género y de Colombia, maestro de los nuevos exponentes actuales como Shakira o Juanes, e inspiración de otros como J Balvin, Maluma o Camilo.

"Me da mucho orgullo ver que personas que vi nacer artísticamente hoy son ídolos mundiales, de alguna manera yo estaba ahí cuando empezaron y querían hacer una carrera y hasta la fecha seguimos unidos porque hay algo que tenemos los colombianos y eso es que siempre buscamos llevar nuestra historia al mundo", dice.

Ahora, Vives regresa a las listas musicales con su álbum 15 de estudio "Cumbiana II", con el que sigue conmemorando sus raíces, la tradición musical de la que proviene, pero —explica— brindándole un aire fresco, moderno, con el que las nuevas generaciones pueden hacer sincronía y a la vez voltear a su pasado y a los lugares culturales de los que provienen, especialmente los colombianos pero también los latinos.

Vives comenta que este disco además es una muestra de las grandes y enriquecedoras amistades que ha hecho a través de su carrera, ya que cuenta con la participación de íconos de la música como Fito Páez, Ricky Martin, y Pedro Capó.

"Queríamos conjugar una propuesta que expusiera un viaje musical por las culturas anfibias de Colombia, al igual que ´Cumbiana I´ apuesta por la diversidad. Quise crear nuevas armonías contemplando el legado de lo que nos dejaron nuestros ancestros", expone.

A unos meses de haber llegado a los 60 años de vida, Carlos hace una introspección y se sorprende al saber que nunca se dio cuenta que el tiempo pasó.

Para Vives, "Cumbiana II" muestra sus ganas de vivir y de crear conexiones con los sonidos.